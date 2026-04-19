Sa dolaskom toplijeg vremena i približavanjem leta, mnogi pokušavaju da smršaju i smanje masne naslage oo struka i na stomaku. Za to je neophodna fizička aktivnost, ali i ishrana ima ključnu ulogu.

Neke namirnice koje mnogi redovno jedu mogu otežati gubitak kilograma i uticati na metabolizam. Dijetetičar i nutricionista Krutika Nanavati, doktorka dr Sara Bonza, dijetetičar Mišel Sari i nutricionista Mena Bulaji izdvojile su vrste hrane koje je bolje izbegavati ako želite da smanjite masnoće na stomaku.

Testenina

Testenina napravljena od belog brašna, često je visoko prerađena i siromašna hranljivim materijama. „Takva testenina je puna praznih kalorija koje mogu doprineti gojenju“, upozorava Nanavati.

Dodaje i da se tokom prerade uklanjaju prirodne masti koje pomažu telu da bolje vari i apsorbuje hranljive materije iz žitarica. Zbog visokog glikemijskog indeksa može izazvati nagli skok šećera u krvi, što podstiče skladištenje masti i povećava glad.

Beli hleb

Beli hleb takođe spada u namirnice koje negativno utiču na telesnu težinu i metabolizam. Pravi se od rafinisanog brašna koje sadrži vrlo malo vlakana i hranljivih materija, a brzo podiže nivo šećera u krvi.

„Beli hleb može dovesti do insulinske rezistencije, što rezultira gojenjem i opterećenjem kardiovaskularnog sistema“, kaže dr Bonza.

Peciva

Slatka peciva i kolači često sadrže velike količine šećera i rafinisanih ugljenih hidrata, što može narušiti metabolizam i otežati kontrolu telesne težine. Brzo se vare, izazivaju nagle promene šećera u krvi i povećavaju osećaj gladi.

„Peciva i kolači su puni masti i šećera, a ni jedno ni drugo nije dobro za zdravlje“, ističe Sari. Savetuje da se umesto kupovnih proizvoda biraju jednostavnije opcije, poput tosta sa prirodnim kikiriki puterom i bananom.

Zaslađene pahuljice

Zaslađene pahuljice su čest izbor za brz doručak, ali često sadrže rafinisane žitarice i mnogo dodatog šećera. Iako pružaju kratkotrajnu energiju, mogu izazvati njen nagli pad i probleme sa varenjem kasnije tokom dana.

„Ove pahuljice daju brz nalet energije, ali nisu dobre za probavu“, upozorava Bulaji. Umesto toga preporučuje obroke bogate vlaknima, poput ovsenih pahuljica ili integralnih žitarica, uz dodatak voća ili orašastih plodova.