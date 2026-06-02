Međutim, stručnjaci upozoravaju da suplementi magnezijuma nisu pogodni za svakoga i da u pojedinim situacijama mogu da izazovu ozbiljne zdravstvene probleme. Prema podacima američkog Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH), magnezijum iz hrane retko izaziva neželjene efekte, ali dodaci ishrani i preparati koji ga sadrže mogu dovesti do prevelikog nivoa ovog minerala u organizmu kod određenih grupa ljudi.

Osobe sa bolestima bubrega

Ljudi koji imaju hroničnu bolest bubrega ili smanjenu funkciju bubrega moraju biti posebno oprezni kada je reč o magnezijumu. Bubrezi su odgovorni za uklanjanje viška magnezijuma iz organizma, a kada ne funkcionišu kako treba, mineral može da se nagomila u krvi.

Američki Nacionalni institut za zdravlje navodi da povišen nivo magnezijuma može izazvati mučninu, povraćanje, pad krvnog pritiska, slabost mišića, otežano disanje, poremećaje srčanog ritma, pa čak i srčani zastoj u najtežim slučajevima.

Ljudi koji piju određene lekove

Magnezijum može da utiče na apsorpciju i delovanje pojedinih lekova. Stručnjaci iz NIH-a upozoravaju da suplementi magnezijuma mogu da smanje efikasnost nekih antibiotika, uključujući tetracikline i fluorohinolone, ako se uzimaju u isto vreme.

Takođe, interakcije su moguće i sa lekovima za osteoporozu iz grupe bisfosfonata, kao i sa pojedinim diureticima i lekovima za želudačnu kiselinu. Zbog toga lekari savetuju da se pre uzimanja suplemenata proveri da li postoji mogućnost međusobnog delovanja sa terapijom koju osoba već koristi.

Oni koji već imaju povišen nivo magnezijuma

Iako je hipermagnezijemija relativno retka, ona postoji i najčešće se javlja kod osoba sa problemima bubrega ili kod ljudi koji uzimaju velike količine preparata koji sadrže magnezijum.

Prema podacima objavljenim u stručnom vodiču NIH-a za zdravstvene radnike, dodatni unos magnezijuma u takvim situacijama može da pogorša stanje i poveća rizik od ozbiljnih komplikacija.

Ljudi koji pate od čestih dijareja

Mnogi ne znaju da pojedini oblici magnezijuma imaju izražen laksativni efekat. Zbog toga osobe koje već imaju problema sa dijarejom ili osetljivim sistemom za varenje mogu da primete pogoršanje simptoma nakon uzimanja suplementa.

NIH navodi da veće doze magnezijuma iz dodataka ishrani često izazivaju dijareju, mučninu i grčeve u stomaku, naročito kada se koriste preparati poput magnezijum-karbonata, magnezijum-hlorida, magnezijum-glukonata ili magnezijum-oksida.

Kako starimo, funkcija bubrega prirodno slabi, čak i kada ne postoji dijagnostikovana bolest. Zbog toga starije osobe mogu biti pod većim rizikom od nakupljanja magnezijuma u organizmu, posebno ako istovremeno koriste više različitih lekova ili preparate za varenje koji sadrže ovaj mineral. Lekari zato savetuju da se suplementi magnezijuma kod starijih osoba koriste uz konsultaciju sa zdravstvenim radnikom, naročito ako postoje hronične bolesti.

Koliko magnezijuma je previše?

Prema preporukama američkog Nacionalnog instituta za zdravlje, gornja granica za unos magnezijuma iz dodataka ishrani i lekova kod odraslih osoba iznosi 350 miligrama dnevno. Ova preporuka ne odnosi se na magnezijum koji se unosi hranom, jer organizam višak iz prirodnih izvora uglavnom reguliše bez problema.

Kada se obavezno javiti lekaru?

Ako nakon uzimanja magnezijuma primetite upornu dijareju, mučninu, izrazitu slabost, vrtoglavicu, usporen rad srca, pad krvnog pritiska ili otežano disanje, potrebno je da se obratite lekaru. To mogu biti znaci da organizam ne podnosi suplement ili da je nivo magnezijuma postao previsok.

Izvor podataka za ovaj tekst: stručni vodič o magnezijumu američkog Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH Office of Dietary Supplements, "Magnesium Fact Sheet for Health Professionals"), koji se smatra jednim od najrelevantnijih međunarodnih izvora za informacije o vitaminima, mineralima i dodacima ishrani.