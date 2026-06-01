Prema stručnim preporukama američke Agencije za bezbednost hrane (USDA – Food Safety and Inspection Service), pravilno skladištenje i redovna provera hrane ključni su za prevenciju trovanja hranom i bakterijskih infekcija. Ako niste skoro proverili šta se krije u vratima vašeg frižidera, ovo su namirnice na koje treba obratiti posebnu pažnju.



Majonez

Majonez je jedan od najrizičnijih proizvoda nakon otvaranja, jer često sadrži jaja koja mogu biti izvor bakterija poput salmonele. Stručnjaci preporučuju da se koristi u roku od oko dva meseca nakon otvaranja i da se obavezno čuva u frižideru. Sve što je stajalo duže od tri sata na sobnoj temperaturi treba baciti bez razmišljanja. Prelivi koji sadrže jaja, sir ili mlečne sastojke veoma su osetljivi na kvarenje. Njihov rok trajanja nakon otvaranja je uglavnom do dva meseca, a prvi znaci da nisu više za upotrebu su neprijatan miris, promena boje i kiseli ukus. Domaće varijante kvare se još brže.



Kečap i BBQ

Iako sadrže šećer koji usporava kvarenje, ovi proizvodi nisu večni. Nakon otvaranja, preporučuje se upotreba u roku od oko šest meseci. Ako primetite promenu boje, razdvajanje sadržaja ili neprijatan miris, vreme je da ih bacite.



Senf

Senf i slični proizvodi na bazi sirćeta (poput Worcestershire sosa) imaju duži rok trajanja od ostalih, ali i oni se menjaju nakon otvaranja. Najčešće su bezbedni oko godinu dana nakon otvaranja, ali vremenom gube kvalitet, ukus i aromu.



Soja sos

Soja sos spada u stabilnije namirnice zbog visokog sadržaja soli, ali i on ima svoj rok trajanja nakon otvaranja. Preporuka stručnjaka je da se koristi u roku od oko godinu dana i da se obrati pažnja na promenu mirisa ili ukusa.