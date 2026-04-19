Mnogi obožavaju ćufte za ručak, ali se dešava da budu suve, gumene ili se raspadnu. Postoji jednostavan trik koji može da reši ove probleme i učini da ćufte budu sočne, a da se ne raspadaju.

Tokom dinstanja, mleveno meso često pušta vodu, što produžava kuvanje i utiče na teksturu. Na kraju, ćufte mogu ispasti suvo i jelo manje ukusno.

Zbog toga iskusne domaćice koriste mali trik za pripremu koji poboljšava strukturu mesa već na početku pripreme.

Pre nego što se mleveno meso počne termički obrađivati, u njega se dodaje mala količina sode bikarbone – oko 1/3 kašičice na 500 grama mesa. Nakon toga, meso se dobro promeša i ostavi da odstoji oko 15 minuta.

Ovaj jednostavan korak pomaže da meso zadrži vlagu, postane mekše i da se tokom kuvanja manje suši.