Mali Viktor Mitić, učenik petog razreda iz Jagodine oduševio je celu Srbiju i stekao više od 200.000 pratilaca na mrežama, tako što plete I to kao pravi majstor koji svojim umećem heklanja i pletenja čuva duh tradicije na moderan način. Međutim, njegov neverovatni talenat osudio je jedan sveštenik, ne birajući reči u napadu na dečaka.

"Srpska tradicija nisu dečaci koji heklaju, sa "Odri Hepbern" kapicama, zlatnim kajlama i barbi frizurama! Stop stvaranjima lažnih idola i uzora! Uzor nam mogu biti ona deca koja od najmanjih nogu cepaju drva, čuvaju krave i ovce, voze traktore, poste i pričešćuju se! Influenseri nikada!!! Nemojte nam nametati da je nešto natprosečno i uzorno kada nije!!! Još jedan marketinški trik, iza kojeg se nešto krije! U najmanju ruku rušenje ideala i razlike iza muškaraca i žena! Brisanje srpske tradicije, takođe", napisao je sveštenik Stefan Rajčić.

Ono što možda nije slutio je da stiže i oštra odbrana dečaka i to od čuvenog oca Predraga Popovića.

"Čuh jutros da je malog Viktora prozivao jedan sveštenik, pa da se ogradimo o to mišljenje kao zasebno i opet veoma neumesno.

Viktor je jedno divno dete koje eto doprinosi sa talentima koje mu je Bog dao. Za razliku od svojih vršnjaka gde većina igraju igrice po ceo dan i lenjcare, ovaj divan dečak je napravio nešto novo. Plete! Originalno", napisao je otac Predrag pa podsetio da je pletenje zapravo veština koja se velikovima učila u manastirima, ali i u vojsci.

"Manastiri su vekovima učili pletenje, vez, šivenje. Najpoznatiji majstori svešteničkih odeždi i mantija su upravo muškarci, a ne žene, tako da se ne može prebaciti muškom detetu što plete, pod izgovorom da je to "ženski posao". I kuvanje bi mogli ubrojati u "ženski" posao pa se isti taj sveštenik bavi kuvanjem i to takođe snima.

Sve su to manastirska zaduženja. U manastirima mora i da se kuva, i pere, i sprema, i čisti i veze itd. Sam Patrijarh Pavle je bio i obućar ali i krpio svoje i tuđe mantije i garderobu.

U vojsci se nekad takođe učilo šivenje. Kakav je to muškarac koji ne zna dugme da ušije ili pak iglom izvadi iver iz prsta?! To su sve veštine i tu nema polova", pitao otac Predrag.

Mali Viktor kaže da bi jednog dana voleo da bude sveštenik i nadam se da ga ovaj napad zavisti od strane jednog monaha neće pokolebati, dodao je.

"Nažalost svet jeste surov. Ali kad postanemo zavidni na decu pa ih još napadamo, onda smo stvarno pali. Tako kada vidimo nešto što nam možda i nije najjasnije, onda pozovemo tog ili tu da dođu do nas pa im pomognemo da se usmere. Nikako da ovako javno napadnemo, pogotovo kad je dete u pitanju.

Sećam se jedne mlade influenserke koja je počela da razvija neki kult tj. njeni fanovi su to napravili od nje, pa su došli do paljenja ikona. Reagovao sam i privatno, a posle javno, pa se taj trend zaustavio, ona je poskidala pirsinge i mračnu šminku pa se to lepo završilo, Bogu hvala. No ona je bila starija. Ovo je dete godišta mog Pavla.

Duh Sveti diše gde On hoće i ne može se ukalupiti. Neka su Viktor i sva naša deca blagosloveni, jer ako mi ne budemo kao oni, kako kaže Gospod, nećemo Raja videti!