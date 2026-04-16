Izbor pravih napitaka važan je za svakoga ko želi da smrša. Voda je i dalje najbolji izbor za hidrataciju, ali i drugi napici mogu pomoći u mršavljenju, posebno ako imaju malo kalorija i malo šećera. Primera radi, napici bogati proteinima mogu povećati ojećaj sitosti i tako smanjiti ukupni unos kalorija, dok čajevi i kafa mogu blago ubrzati metabolizam. Kalorijski deficit lakše je održavati uz napitke s malo dodatog šećera i umerenim brojem kalorija, piše Health.com.

Zeleni čaj

Zeleni čaj može biti dobar saveznik u mršavljenju. Jedna šoljica sadrži tek oko 2,5 kalorije, pa je dobra zamena za visokokalorična pića poput gaziranih sokova. Sadrži i korisne spojeve poput epigalokatehin galata - EGCG-a - polifenola snažnog antioksidativnog i protivupalnog delovanja. Ispijanje zelenog čaja može pozitivno uticati i na metabolizam jer može sniziti nivo šećera i insulina u krvi, zbog čega je dobar izbor i za osobe s dijabetesom tipa 2.

Crna kafa

Napici od kafe poput kapućina, frapea i late makijata često su puni šećera i kalorija, ali obična crna kafa dobar je izbor za one koji paze na liniju.

Neka istraživanja pokazuju da je umerena konzumacija kafe s kofeinom povezana s manjim procentom ukupne telesne masti, kao i visceralne masnoće na stomaku - masnoće duboko u trbušnoj šupljini koja se povezuje sa srčanim bolestima i dijabetesom tipa 2. Razlog bi mogao biti visok procenat hlorogeničnih kiselina - CGA - i kofeina, koji mogu ubrzati metabolizam i pomoći u sagorevanju masti.

Crni čaj

Istraživanja pokazuju da ljudi koji redovno piju vrući čaj, uključujući i crni, imaju manji rizik od gojaznosti. Poput kafe, i čaj sadrži kofein, spoj koji može povećati potrošnju kalorija i tako pomoći pri mršavljenju.

Ako pokušavate da smršate, crni čaj najbolje je piti bez dodataka. Ako ga ipak volite s mlekom, birajte ono s manjim procentom masnoće, primera radi delimično obrano mleko, kako bi napitak ostao niskokaloričan.

Proteinski šejkovi

Proteini su važan nutrijent, posebno kad je reč o mršavljenju. Povećavaju osećaj sitosti nakon obroka i mogu smanjiti ukupni unos kalorija, što olakšava održavanje kalorijskog deficita. Proteinski napici, poput onih napravljenih od proteina surutke, mogu pomoći pri mršavljenju jer duže drže sitima i pomažu u očuvanju mišićne mase tokom dijete.

Proteinski smutiji

Proteinski smutiji takođe mogu pomoći pri mršavljenju. Smutiji napravljeni od sastojaka bogatih proteinima, poput grčkog jogurta ili proteinskog praha, znatno su zasitniji od onih koji sadrže samo voće, pa su bolji izbor za kontrolu unosa kalorija.

Nezaslađeni biljni čajevi

Nezaslađeni biljni čajevi, poput hibiskusa, mente ili kamilice, mogu biti niskokalorična zamena za slatke napitke poput gaziranih sokova, energetskih pića i zaslađenih sokova. Ti čajevi prirodno sadrže vrlo malo kalorija i nemaju kofein, pa su odličan izbor u bilo koje doba dana.

Uz to su bogati korisnim biljnim spojevima. Primera radi, čaj od hibiskusa sadrži vitamin C, karotenoide i antocijane, koji u telu deluju kao antioksidansi i štite ćelije od oksidativnog oštećenja.

