Ovan

Četvrtak ti donosi pojačanu energiju i želju da ubrzaš stvari. Moguće su manje tenzije sa ljudima koji ne prate tvoj tempo. U ljubavi pokušaj da budeš strpljiviji i otvoreniji za tuđe potrebe.

Bik

Dan je dobar za stabilizaciju planova i rešavanje praktičnih pitanja. Finansijska tema može doneti manji napredak ili dobru vest. Emotivno ti prija mirna i iskrena komunikacija.

Blizanci

Bićeš raspoložen za razgovore, šalu i nova poznanstva. Moguća je zanimljiva poruka ili neočekivan kontakt. Pokušaj da završiš ono što započneš pre nego što pređeš na nešto novo.

Rak

Emocije su ti naglašene i lako se vezuješ za atmosferu oko sebe. Porodične teme ili razgovori sa bliskim ljudima biće važni. Veče ti donosi potrebu za mirom i sigurnošću.

Lav

Želiš pažnju i potvrdu da se trud koji ulaže primećuje. Moguć je kompliment, flert ili zanimljiv susret. Kreativnost i samopouzdanje danas dolaze do izražaja.

Devica

Fokusiran si na obaveze i detalje, ali nemoj previše analizirati svaku situaciju. Dan je dobar za organizaciju i rešavanje praktičnih problema. Obrati pažnju na odmor.

Vaga

Odnosi sa drugima danas imaju poseban značaj. Moguće je pomirenje, iskren razgovor ili novo emotivno približavanje. Lepota, muzika i prijatna atmosfera ti popravljaju raspoloženje.

Škorpija

Intuicija ti je veoma jaka i lako prepoznaješ skrivene emocije kod drugih. Moguće je razmišljanje o nečemu iz prošlosti što još nije potpuno završeno. Veče donosi duboke razgovore.

Strelac

Pojačana je želja za promenom i slobodom. Spontan izlazak ili neočekivan poziv mogu ti potpuno promeniti planove. Dan je odličan za druženje i nove ideje.

Jarac

Bićeš ozbiljan i usmeren na obaveze i buduće ciljeve. Finansijska pitanja mogu zahtevati više pažnje nego obično. Pokušaj da pronađeš balans između rada i odmora.

Vodolija

Dan ti donosi zanimljive ideje i kontakte sa ljudima koji te inspirišu. Moguće je novo poznanstvo ili obnavljanje stare komunikacije. Kreativnost ti je posebno naglašena.

Ribe

Bićeš emotivniji i intuitivniji nego inače. Muzika, umetnost ili mirno okruženje mogu ti pomoći da se osećaš bolje. Neko može pokazati emocije koje dugo skriva.

