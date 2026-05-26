Majka je progovorila kako bi podigla svest nakon što je njenom sinu s tek tri godine dijagnostikovana "dečija demencija", retka i okrutna bolest koja deci krade budućnost.

Kodi Kerol bio je zdrav dečak sve dok se uzrasta od dve godine nije počeo boriti s čestim upalama uha i gubitkom sluha, zbog čega je dobio slušne aparate. No, to je bio tek početak duge i bolne borbe za njegovu porodicu, navodi NY Post.

Put do razorne dijagnoze

Uprkos slušnim pomagalima, Kodijeva majka Džordžija Nonas bila je zabrinuta nakon što je primetila i druge probleme. Njen sin je počeo izgovarati prve reči, a zatim je potpuno utihnuo. Iako mu je prvobitno dijagnostikovan autizam, i roditelji i lekari osećali su da se iza svega krije nešto više. Jedan lekar je primetio njegove "grube crte lica", poput gustih obrva i istaknutog čela, što može biti znak retkog Sanfilipovog sindroma.

Ova razorna bolest, poznatija kao dečija demencija, uzrokuje teške intelektualne poteškoće i, nažalost, obično se završava smrću u tinejdžerskim godinama.

29-godišnja Džordžija, koja je postala Kodijeva njegovateljka s punim radnim vremenom, bila je slomljena kada su dalja testiranja potvrdila strašnu dijagnozu.

"Najgori dan u mom životu"

"Bio je to najgori dan u mom životu. Osećala sam se otupelo i dugo sam sve poricala", ispričala je Džordžija. "Ja, Kodijev tata Kalin i moja mama sedeli smo u sobi kada su nam potvrdili dijagnozu. Vladala je tišina. Dugo to nisam mogla procesuirati."

Priseća se kako nekoliko dana kasnije nije mogla voditi normalan razgovor na porodičnom roštilju. "Bila sam potpuno isključena. Bilo je kao u filmovima kada čujete samo zujanje u ušima i ne možete razaznati buku oko sebe. Kada bi me stvarnost počela sustizati, preko dana bih se pravila da je sve u redu, a čim bih ostala sama, plakala bih dok ne bih zaspala. Svako jutro kada bih se probudila, sve bi me pogodilo iznova."

Šta je Sanfilipov sindrom?

Kodiju je dijagnostikovan tip A, najteži oblik bolesti, s očekivanim životnim vekom do kasnih tinejdžerskih godina. "Kodijevom telu nedostaje enzim, što znači da ne može preraditi otpadne materije koje se zatim nakupljaju u njegovoj leđnoj moždini i mozgu", objasnila je majka.

"Bolest je progresivna. S vremenom mu oštećenja oduzimaju sposobnost komunikacije, hranjenja i hodanja te uzrokuju oštećenje mozga. Lekari su mi rekli da ga odvedem kući i pružim mu svu svoju ljubav."

Od dijagnoze u julu 2021. godine, Kodijevo stanje se pogoršalo. Njegova pokretljivost je smanjena pa često zavisi od invalidskih kolica, a više ne može gutati krutu hranu. Svakodnevno prima lekove protiv bolova u mišićima i zglobovima, a zbog teških poremećaja spavanja uzima i lekove za uspavljivanje. Takođe pati od epilepsije, što je uobičajeno za decu s ovom bolesti.

Nada u budućnost i stvaranje uspomena

Džordžija je postala glasna na društvenim mrežama, deleći Kodijevu priču kako bi podigla svest o Sanfilipovom sindromu, za koji nikada pre nije čula. "Tuga iščekivanja veliki je deo života roditelja deteta sa Sanfilipom. Počnete tugovati za svojim detetom onog dana kada dobijete dijagnozu. Gledam kako moje dete nestaje svaki dan, a to je dovoljno da slomi čoveka", kaže ona.

Ipak, porodica se drži za nadu. "Čekamo da američka agencija FDA odobri UX111, gensku terapiju koja bi Kodiju mogla značiti mnogo dužu budućnost. To nije 'lek' u tradicionalnom smislu, ali je način da se bolest uspori. Naša najveća želja je da dobije tu terapiju kako bismo što duže zadržali dečaka kakav je danas, njegov osmeh, smeh i iskru."

