Trenirate redovno, pazite na ishranu, a salo na stomaku uporno ostaje – ili čak raste? Problem možda nije u nedostatku discipline, već u pogrešnom pristupu. Iako mnogi veruju da je višak kilograma isključivo posledica previše kalorija i premalo kretanja, stručnjaci upozoravaju da i „zdrave“ navike mogu raditi protiv vas.

Salo na stomaku nije samo estetski problem. Osim potkožne masnoće, postoji i mnogo opasnija – visceralna mast, koja se taloži oko unutrašnjih organa i povećava rizik od srčanih bolesti, dijabetesa tipa 2, pa čak i Alchajmerove bolesti. Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da je ova vrsta masti često „nevidljiva“ – čak i kod osoba koje deluju vitko.

Prema rečima stručnjaka, postoje četiri ključne greške koje najčešće dovode do njenog nakupljanja:

1. Stres i manjak sna

Hroničan stres podiže nivo kortizola, hormona koji direktno podstiče gomilanje masti u predelu stomaka. Istovremeno, loš san remeti hormone koji regulišu glad i sitost, pa nesvesno unosimo više hrane. Rešenje je jednostavno, ali zahteva disciplinu – redovan san od 7 do 9 sati i uvođenje opuštajućih rutina.

2. Preterivanje sa kardio treningom

Dugi i iscrpljujući treninzi izdržljivosti nisu uvek najbolji izbor. Oni dodatno opterećuju organizam, povećavaju stres i mogu dovesti do gubitka mišićne mase, što usporava metabolizam. Mnogo bolji efekat daje kombinacija umerenog kretanja i kraćih, intenzivnih treninga.

3. Zanemarivanje mišića

Mišićna masa je ključna za sagorevanje kalorija. Kada je ima manje, telo lakše skladišti masti. Redovni treninzi snage, makar tri puta nedeljno, pomažu u ubrzavanju metabolizma i smanjenju masnih naslaga.

4. Loša ishrana

Nije važno samo koliko jedete, već i šta unosite. Prerađena hrana, šećeri i rafinisani ugljeni hidrati podstiču skladištenje masti. Sa druge strane, zdrave masti, proteini i fermentisana hrana podržavaju metabolizam i pomažu telu da efikasnije troši energiju.

Zaključak je jasan – nije poenta u tome da radite više, već da radite pametnije. Ponekad upravo ono što mislite da vam pomaže može biti razlog zbog kog stomak ne nestaje.