Dok se temperature približavaju granici od 30 stepeni, pitanje šta obući za kancelariju tokom toplih dana ponovo postaje svakodnevna dilema. Vikendi možda dozvoljavaju više modne slobode, ali povratak poslovnim obavezama zahteva kombinacije koje su istovremeno elegantne i profesionalne.
Inspiraciju za takve autfite već godinama pruža Ketrin, princeza od Velsa, čiji se stil oslanja na sofisticirane komade prilagođene formalnim prilikama. A u ovom periodu godine, njen zaštitni znak postaju svetli sakoi od laganih materijala poput lana.
Zaštitni znak
Naime, iako je monohromatski kroj postao njen zaštitni znak u 2026. godini, Kejt često kombinuje blejzere u nijansama bež i boje ovsenog mleka.
Nosila ih je uz tamnoplave pantalone ravnog kroja tokom sunčanih dana u Engleskoj, ali i uz belu plisiranu suknju tokom nedavne posete Italiji. Među zapaženim izdanjima našla se i ,,Self-Portrait" haljina koja imitira komplet sa sakoom i suknjom, a koju je odabrala za uskršnju službu.
Praktična varijanta
Ta svestranost je ono što ovaj komad čini ključnim saveznikom za leto 2026. Blejzer u svetloj nijansi podjednako dobro funkcioniše uz korsetske haljine za večernje događaje, dok istovremeno izgleda čarobno kada ga ležerno prebacite preko ramena uz bikini i sarong za ručak u plažnom klubu.
Jednostavno se stilizuje i sa farmerkama i baletankama, ali i uz bermude krojene po meri, upečatljiv kaiš i jednostavnu belu majicu.
Svetlije nijanse deluju znatno prikladnije za profesionalno okruženje tokom visokih temperatura od klasičnih crnih sakoa, dok istovremeno ostavljaju utisak promišljenog sezonskog stila, prenosi Elle.
