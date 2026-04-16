Dočekali smo i ulazak u novu sezonu kupaćih kostima, a u prvi plan dolaze jednodelni modeli koji polako potiskuju stare (bikinije), klasične krojeve i postaju apsolutni hit na plažama od Kipra do Španije, a sve češće se za njih u radnjama odlučuju i Srpkinje koje planiraju da letuju ove godine.

Dobar izbor za sve

Ono što je važno naglasiti jeste da se jednodelni kupaći više ne vezuju za bilo kakve stereotipe, kako se ranije pogrešno smatralo da su namenjeni isključivo ženama sa većim obimom struka ili kao "maskiranje" određenih zona tela. Danas je situacija potpuno drugačija, oni su modni izbor svih žena, bez obzira na građu.

Savremeni dizajni donose minimalizam, eleganciju i naglašenu ženstvenost, pa jednodelni kupaći postaju simbol samopouzdanja i stila, a ne kompromisa. Nose ih žene svih uzrasta i svih oblika tela, upravo zato što nude i udobnost i sofisticiran izgled u isto vreme.

Nisu alternativa

Modeli sa izrezima, asimetričnim naramenicama i zanimljivim teksturama dodatno su doprineli tome da jednodelni kupaći postanu jedan od najtraženijih komada ove sezone. Više nisu "alternativa", već trend koji dominira modnim plažama i polako postaje standard leta.