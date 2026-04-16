Mnogi veruju da je dovoljno potopiti voće i povrće u vodu sa sodom bikarbonom, ali to nije sasvim tačno. Iako soda može da ukloni prljavštinu i deo nečistoća, ne dopire do pesticida koji su se zadržali dublje u kori ili među listovima.

Razlog je jednostavan – savremeni pesticidi su napravljeni da izdrže kišu i vlagu, pa se ne uklanjaju lako običnim pranjem. Često imaju i masnu strukturu koja se „lepi“ za površinu plodova, što sodu čini nedovoljno efikasnom.

Šta zapravo pomaže?

Stručnjaci ističu da je jedna od boljih opcija rastvor sirćeta i vode. Kiselina iz sirćeta lakše razgrađuje zaštitni sloj na voću i povrću, pa se pesticidi efikasnije uklanjaju.

Kako da ga koristite:

pomešajte 1 deo sirćeta i 3 dela vode

potopite namirnice oko 10–15 minuta

nakon toga ih dobro isperite pod mlazom vode i lagano istrljajte

Kod lisnatog povrća, poput salate ili kupusa, preporučuje se skidanje spoljašnjih listova, jer oni zadržavaju najviše hemikalija.

Kada je bolje oguliti?

Za neke namirnice, posebno one iz marketa, ljuštenje je sigurnija opcija:

jabuke i krastavci (često premazani voskom)

breskve i paprike (zadržavaju pesticide na površini)

korenasto povrće poput šargarepe i cvekle

Brza alternativa

Ako nemate vremena za potapanje, možete napraviti domaći sprej od vode, sirćeta i limuna. Poprskajte, ostavite minut i dobro isperite.

Iako nijedna metoda ne može u potpunosti ukloniti sve pesticide, pravilnim pranjem možete značajno smanjiti njihov unos i učiniti hranu bezbednijom za svakodnevnu upotrebu.