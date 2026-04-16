Ako ste trenutno pod stresom, niste jedini.

Nedavno istraživanje koje je sproveo Gallup pokazalo je da sve — od pristupačnosti zdravstvene zaštite, preko inflacije, do briga o životnoj sredini — mnogima od nas ne da da mirno spavamo. Kako prenosi National Alliance on Mental Illness, gotovo 20% ljudi u SAD ima neki anksiozni poremećaj.

Ali generacija Z osmislila je pametan alat koji im pomaže da se nose sa stresom. Predstavljamo: „panic pouch“ (poznat i kao torbica za anksioznost ili set za smirenje), svojevrsni komplet prve pomoći za mentalno zdravlje, sa osnovnim stvarima koje pomažu da se pronađe malo unutrašnjeg mira kada stres nastupi.

Napravljen je tako da bude mali i lak za nošenje, pa može lako da se ubaci u drugu torbu i bude pri ruci kad god stres naiđe, jer niko ne želi da nosi još jednu veliku torbu ako već ima svoju svakodnevnu torbu! I mogao bi biti savršen dodatak vašoj torbi, kako bi vam pomogao da pronađete smirenost kada se osećate pod stresom.

Šta ubaciti u svoju „panic pouch“ torbicu

Torbice za anksioznost obično sadrže vrlo specifične senzorne predmete koji pomažu da skrenete pažnju sa nervoze ili stresa i vratite fokus na sopstveno telo. To podrazumeva stvari sa jakim ili umirujućim mirisima ili ukusima, kao i predmete prijatne na dodir.

Pre nego što počnete da pakujete svoju torbicu, razmislite o tome šta pokreće vaš stres i kako se anksioznost ispoljava u vašem telu. Ako vam, na primer, buka izaziva plitko disanje ili se stres manifestuje kao glavobolja, drhtanje ruku ili iznenadan osećaj vrućine, to vam može pomoći da shvatite šta vam najviše odgovara.

Ne morate uključiti sve sa ove liste, ali razmotrite sledeće predloge kao inspiraciju:

Kisele (ili druge intenzivne) žvake ili bombone- Mnogi tvrde da kisele, mentol ili đumbir bombone i žvake pomažu da se fokus prebaci sa stresa na nešto drugo. Žvakanje posebno može doprineti smanjenju anksioznosti.

Fotografije omiljenih mesta ili dragih ljudi- Slika omiljenog parka, plaže ili voljenih osoba može vam pomoći da se smirite i podsetite onoga što vam je najvažnije.

,,Fidget" spineri ili druge „fidget“ igračke- Nisu samo za osobe sa ADHD-om — ove igračke pomažu da usmerite i otpustite nervoznu energiju.

Mali ventilator- Tokom napada anksioznosti ljudi često osećaju vrućinu, pa mali ventilator (ručni ili električni) može pomoći da se rashladite.

Antistres loptice ili mekane igračke za stiskanje- Sve što možete snažno da stisnete može pomoći u oslobađanju napetosti.

Losion ili ulje sa umirujućim mirisom- Lavanda je čest izbor, ali može biti i nana, citrusi ili bilo koji miris koji vam prija. Roll-on ulja ili losioni dodatno pružaju prijatan osećaj na koži.

Čepići za uši- Ako vas buka dodatno uznemirava, čepići za uši su brzo i jednostavno rešenje.

Afirmacije ili kartice sa vežbama svesnosti- Duboko disanje, istezanje i druge tehnike pomažu kod stresa, ali ih je lako zaboraviti u trenutku panike. Kartice mogu poslužiti kao podsetnik.

Lekovi- Ako anksioznost izaziva fizičke simptome poput glavobolje ili bolova u stomaku, odgovarajući lekovi bez recepta mogu značajno pomoći.

Bonus video: