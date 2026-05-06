Postoje komadi garderobe koji dolaze i prolaze sa trendovima, ali postoje i oni koji godinama ostaju simbol dobrog stila. Upravo takav status ima crni predimenzionirani blejzer, modni klasik bez kog je teško zamisliti funkcionalan ženski garderober.

Bez obzira na građu, godine ili stil oblačenja, široko krojen crni blejzer jedan je od retkih komada koji pristaje gotovo svima. Njegova najveća prednost je što vizuelno izdužuje figuru, prikriva sitne nesavršenosti i daje elegantniju siluetu, zbog čega mnoge žene kažu da "skida kilograme" bez ikakvog truda.

Ono što ga čini nezaobilaznim jeste i njegova svestranost. Tokom toplijih dana može se nositi preko obične bele majice, topa ili haljine, uz farmerke, šorts ili lanene pantalone. Zimi i tokom prelaznih sezona savršeno funkcioniše uz rolke, košulje, čizme i slojevite kombinacije.

Crni blejzer lako se uklapa i u dnevne i u večernje kombinacije. U poslovnoj varijanti daje dozu ozbiljnosti i sofisticiranosti, dok u opuštenijim kombinacijama može da izgleda urbano, moderno, pa čak i pomalo buntovno.

Zato modni stručnjaci godinama ponavljaju isto, ako postoji jedan komad u koji vredi investirati, to je kvalitetan crni blejzer širokog kroja.