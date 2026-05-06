Svi znamo da je voće zdravo, ali nije svako jednako dobar izbor za mršavljenje. Neke vrste skrivaju više šećera i kalorija nego što mislite, dok su druge lagane, osvežavajuće i doslovno "rade za vas". Upravo jedno takvo voće sve je popularnije jer ima gotovo zanemarljiv broj kalorija, a pritom pomaže telu da se reši viška tečnosti, smiruje upalne procese i ne opterećuje nivo šećera u krvi. Zbog toga je postalo omiljen izbor svima koji žele da skinu kilograme bez osećaja odricanja.
Radi se o malinama, koje su mnogima drage zbog odličnog ukusa, a zdravstveni benefiti su daleko od zanemarljivih.
Odličan su izbor za one koji žele da smršaju budući da 100 grama malina sadrži samo 53 kalorije, odnosno jedna malina ima samo jednu kaloriju.
Izuzetno su bogate vlaknima koja su nužna za zdravu probavu. Pojedete li samo šoljicu malina dobićete 8 grama vlakana što je čak 32 odsto dnevne potrebe vašeg tela. Vlakna će pomoći pri izbacivanju toksina iz tela, a važna su za održavanje zdravlja creva i smirivanje upala.
Osim toga, maline su bogate vitaminom C, a sadrže i puno mangana, vitamina K, gvožđa, fosfora, magnezijuma, kalijuma, bakra, kalcijuma, cinka te vitamina E, A i B6. Vitamnin C je moćan antioksidans, a u 100 grama malina ćete dobiti čak 44 odsto preporučene dnevne količine ovog vitamina.
Maline su jedna od vrsta voća koje sadrži najmanje šećera. Jedna šoljica svežih malina ima samo 5 grama šećera zbog čega su odličan izbor i za dijabetičare. Poređenja radi, jabuka srednje veličine ima dvadesetak grama šećera.
Da su brojna pozitivna svojstva maline dobro poznavali i naši preci svedoči i činjenica da se u narodnoj medicini malina koristi kao pomoć pri brojnim tegobama. Koristila se kao diuretik, protiv proliva, menstrualnih problema, kožnih infekcija, infekcija bubrega i mokraćnih kanala, gojaznosti...
Video:
Komentari (0)