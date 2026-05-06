Svi znamo da je voće zdravo, ali nije svako jednako dobar izbor za mršavljenje. Neke vrste skrivaju više šećera i kalorija nego što mislite, dok su druge lagane, osvežavajuće i doslovno "rade za vas". Upravo jedno takvo voće sve je popularnije jer ima gotovo zanemarljiv broj kalorija, a pritom pomaže telu da se reši viška tečnosti, smiruje upalne procese i ne opterećuje nivo šećera u krvi. Zbog toga je postalo omiljen izbor svima koji žele da skinu kilograme bez osećaja odricanja.

Radi se o malinama, koje su mnogima drage zbog odličnog ukusa, a zdravstveni benefiti su daleko od zanemarljivih.

Odličan su izbor za one koji žele da smršaju budući da 100 grama malina sadrži samo 53 kalorije, odnosno jedna malina ima samo jednu kaloriju.

Izuzetno su bogate vlaknima koja su nužna za zdravu probavu. Pojedete li samo šoljicu malina dobićete 8 grama vlakana što je čak 32 odsto dnevne potrebe vašeg tela. Vlakna će pomoći pri izbacivanju toksina iz tela, a važna su za održavanje zdravlja creva i smirivanje upala.