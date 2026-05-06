Rad od kuće za mnoge je postao idealan spoj udobnosti i praktičnosti, ali stručnjaci upozoravaju da ovakav način rada može ostaviti ozbiljne posledice po zdravlje. Dugotrajno sedenje, manjak fizičke aktivnosti i brisanje granice između privatnog života i posla sve češće dovode do problema koje mnogi primećuju tek kada postanu ozbiljni.

Sve češće se pominje „sindrom kućne kancelarije“

Lekari sve više govore o takozvanom „sindromu kućne kancelarije“, stanju koje nastaje kao posledica višesatnog rada za računarom bez dovoljno kretanja. Posledice ne pogađaju samo kičmu i mišiće, već i krvotok, metabolizam i celokupno zdravstveno stanje.

Dugotrajno sedenje povećava rizik od tromboze

Jedan od najvećih problema jeste usporena cirkulacija, koja može povećati mogućnost nastanka tromboze i krvnih ugrušaka. Dugotrajno sedenje dodatno opterećuje vene, pa se kod mnogih javljaju i problemi poput oticanja nogu i proširenih vena.

Tokom rada od kuće ljudi jedu više

Manjak aktivnosti utiče i na telesnu težinu. Stručnjaci navode da ljudi tokom rada od kuće često nesvesno unesu i do 800 kalorija više dnevno.

Razlog je jednostavan – frižider i grickalice su stalno nadohvat ruke, a opuštena atmosfera često vodi ka češćem i nezdravijem jedenju.

Kičma i zglobovi prvi trpe posledice

Telo vrlo brzo počinje da reaguje na višesatno sedenje. Bolovi u vratu, ramenima i donjem delu leđa postali su svakodnevica za veliki broj ljudi koji rade od kuće, naročito ako radni prostor nije prilagođen pravilnom držanju tela.

Stručnjaci podsećaju da ljudski organizam nije napravljen za sate provedene bez pokreta. Kada se tome dodaju loša postura, nedostatak pauza i konstantan rad za ekranom, problemi sa mišićima i zglobovima postaju gotovo neizbežni.

Trpi i srce

Negativne posledice oseća i kardiovaskularni sistem. Smanjeno kretanje usporava metabolizam i opterećuje srce i krvne sudove, što dugoročno može povećati rizik od ozbiljnijih zdravstvenih problema i hroničnih bolesti.

Ljudi se kreću mnogo manje nego ranije

Poseban problem je to što ljudi koji rade od kuće često nesvesno smanje svakodnevno kretanje. Nema odlaska do kancelarije, penjanja uz stepenice, hodanja ili kratkih šetnji tokom dana, pa ukupan nivo fizičke aktivnosti značajno opada.

Kako ublažiti posledice?

Iako rad od kuće mnogima štedi vreme i donosi veću fleksibilnost, stručnjaci upozoravaju da je važno uvesti zdrave navike. Redovne pauze, više kretanja, istezanje i pravilno podešen radni prostor mogu značajno smanjiti rizike i sprečiti da udobnost „kućne kancelarije“ preraste u ozbiljan zdravstveni problem.