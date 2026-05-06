Hajdi Klum se uvek u potpunosti posvećuje svom izgledu.

Manekenka (52) se pojavila u dramatičnom izdanju inspirisanom skulpturom „Veiled Vestal“ Rafelija Montija na Met Gali 2026. Klumova je bila prekrivena od glave do pete u beloj boji kako bi oponašala teksturu mermerne statue.

Rekla je za Vogue da je posetila Metropolitan muzej umetnosti radi inspiracije i da su je posebno privukle skulpture.

„Pomislila sam: ‘Vau, ovo je prelepo’, draperija, i sve je u mermeru. Ali kako to može da se napravi od tkanine? Jer ja izgledam tvrdo, ali sam meka… mogu da sedim, mogu da jedem. Mogu sve“, rekla je Klum, dodajući da je njen izgled napravljen od pene i lateksa.

Iako je mogla da se kreće, očigledno joj nije bilo lako da ode u toalet. U videu objavljenom na TikToku, se vidi kako se nezgodno oslanja na sedišta u kombiju.

„Razmišljam o tome da statue nemaju pauze za toalet“, napisala je u snimku.

Klumova je takođe podelila video iza kulisa u kojem se vidi kako ulazi u ovu složenu kreaciju, za koju je bila potrebna precizna šminka kako bi ceo izgled bio zaokružen i ujednačen.

Zvezda je priznala da joj je u kostimu bilo „malo toplo“.

„Malo je na toplijoj strani. Danas je toplo u Menhetnu“, dodala je Klumova.

Met gala

Metropoliten muzej umetnosti i Institut za kostim ove godine predstavljaju prolećnu izložbu 2026. „Costume Art“, koja nosi isti naziv kao i tema ovogodišnje Met Gale.

„Costume Art“, koju je kustosirao Endru Bolton, istražuje odnos između odeće i tela ispod nje, a postavka je organizovana kroz niz tematskih tipova tela — od golog tela, preko trudničkog, pa sve do starijeg tela.

Bijonse, Nikol Kidman, Venus Vilijams i Ana Vintur služile su kao kopredsedavajuće gala večeri 2026.

Ova godina je ujedno i prva za šeficu uredničkog sadržaja magazina ,,Vogue", Kloe Mal, koja je nasledila Vinturovu nakon što se povukla sa funkcije glavne urednice.

Bonus video: