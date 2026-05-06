Nakon Met Gale 2026. godine, na društvenim mrežama se pojavila spekulacija o odnosu Rijane i ASAP Rokija, nakon što je snimak njihovog povratka automobilom postao viralan.

Poznati par je zajedno prisustvovao jednom od najvažnijih modnih događaja, gde su se pojavili na crvenom tepihu i privukli veliku pažnju svojim modnim izdanjima. Rijana je nosila ekstravagantnu skulpturalnu haljinu modne kuće Maison Margiela, dok je ASAP Roki odabrao upečatljivu Šanel kombinaciju.

Međutim, nakon događaja, kamera ih je uhvatila u automobilu na putu ka hotelu, gde su delovali umorno i ozbiljno. Upravo taj snimak pokrenuo je lavinu komentara i nagađanja na internetu - da li se par posvađao ili je jednostavno reč o iscrpljenosti nakon duge večeri.

Dok su neki korisnici društvenih mreža tumačili njihove izraze lica kao znak napetosti, drugi su isticali da je sasvim normalno da se nakon višesatnih javnih pojavljivanja i intervjua osećaju umorno i povučeno.

U jednom trenutku na snimku Rijana je čak delovala kao da se blago osmehuje, što je dodatno ublažilo glasine o mogućoj svađi.

Izvori sa događaja navode da je par tokom večeri bio opušten i da su zajedno uživali u Met Gali. Takođe, poznato je da Rijana i ASAP Roki vode porodičan život daleko od očiju javnosti i imaju troje dece, zbog čega često biraju privatnost umesto medijske pažnje.

Na kraju, većina komentara na mrežama složila se da je verovatnije reč o običnom umoru nego o bilo kakvom nesporazumu, što je česta pojava nakon velikih javnih događaja.