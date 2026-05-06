Jedan par iz Ujedinjenog Kraljevstva se venčao ranije kako bi mladina majka mogla da prisustvuje.

Kloi Berman je trebalo da se uda za svog partnera od 11 godina, Danijela Barnsa, u avgustu, ali nakon što su saznali da je njena majka, Karen Berman (61), na samrti, promenili su planove, kako navodi BBC.

Kloi je za taj medij rekla da je želja njene majke bila da provede neko „posebno vreme za povezivanje“ sa ćerkom pre venčanja i da prisustvuje samom događaju, pa je učestvovala u događaju „Celebration of Love“ u hospisu ,,St Elizabeth".

Na događaju je obeleženo njihovo venčanje dok je njena majka, obučena u roze-belu haljinu sa cvetnim rajfom, posmatrala ceremoniju zajedno sa drugim gostima.

„To nije bila ceremonija, već blagoslov“, rekla je Kloi. „Ali to je bilo dovoljno da moja mama vidi kako smo se obavezali jedno drugom.“

„Želeli smo da proslavimo ljubav koju svi imamo prema njoj, kao i ljubav koju Dan i ja osećamo jedno prema drugom — želeli smo da ona bude što više deo toga, kao i mi“, objasnila je.

Fotografije

Mlada je nosila belu venčanicu sa V-izrezom i sa cvetnim vencem na glavi, usklađenim sa njenom majkom. Mladoženja je nosio crni sako, svetlozelenu kravatu i rever sa višebojnim cvetom.

Kloi je rekla da je osoblje hospisa takođe „dalo sve od sebe“ da događaj učini posebnim, uključujući pripremu raznih poslastica poput sendviča, pogačica i čak svadbene torte.

„Zaista je uživala i nije prestajala da se smeši“, rekla je Kloi o svojoj majci. „Zračila je srećom. Stvarno je to bio savršen dan i sve se nekako složilo.“

Mlada je na jednoj fotografiji držala svoju majku i muža za ruke, dok su se svi zajedno smejali. Kloi je rekla da će zauvek čuvati uspomene sa tog posebnog dana.

„Ona je i dalje sa nama, to je mama koju poznajemo i volimo, ali sada više spava, i udobno joj je i u miru je — i to je sve što možemo da poželimo“, rekla je Kloi.

Mlada je rekla da njena majka ne žali što neće moći da prisustvuje pravoj ceremoniji i da im je rekla da ipak proslave sa istom radošću i ljubavlju kao da je ona tu.

„To je ono što ona želi“, rekla je, uz šalu dodajući: „I praktično nam je rekla da se poslati kišu ako se ne budemo dobro proveli na venčanju.“

