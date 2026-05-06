Boranija je jelo koje mnogi ne vole, najčešće ne zbog samog povrća, već zbog klasične zaprške koja se dodaje na kraju kuvanja. Zaprška sa uljem i alevom paprikom često daje jelu jak, masniji i intenzivan ukus koji nekima ne prija.

Zbog toga sve više domaćica menja način pripreme i umesto tradicionalne zaprške koristi blažu, kremastu varijantu sa pavlakom za kuvanje i brašnom. Ova promena značajno utiče na ukus i teksturu jela.

Umesto da se brašno prži na ulju i meša sa paprikom, u novoj verziji se brašno jednostavno razmuti sa pavlakom za kuvanje, bez prženja i bez aleve paprike. Tako se dobija glatka smesa koja se dodaje u već skuvanu boraniju.

Ovakav način pripreme daje jelu svetliju boju, blaži i nežniji ukus i kremastu teksturu koja je lakša za varenje. Posebno je pogodna za decu i za one koji ne vole teža, zapržena jela.

Priprema je jednostavna: u posebnoj posudi pomeša se jedna do dve kašike brašna sa pavlakom za kuvanje, dobro se razmuti da nema grudvica, a zatim se smesa polako umeša u kuvanu boraniju. Nakon toga se sve kratko kuva dok se jelo ne zgusne i dobije kremastu strukturu.