Kada pupoljci i cvetovi počnu da venu i opadaju, uzrok je najčešće neodgovarajuća nega ili nagla promena uslova u kojima biljka boravi.

Jedan od čestih razloga je stres nakon kupovine i premeštanja biljke iz prodavnice u novi prostor. Orhideje teško podnose promene temperature, transport i drugačiju sredinu, pa mogu reagovati odbacivanjem pupoljaka.

Na cvetanje veliki uticaj imaju i temperatura vazduha, vlažnost i osvetljenje. Suv vazduh, posebno tokom zime kada je biljka blizu grejnih tela, može dovesti do sušenja cvetova. S druge strane, direktno sunce i previsoke temperature tokom leta takođe mogu oštetiti biljku, lišće i korenje.

Problemi često nastaju i zbog nepravilnog zalivanja. I premalo i previše vode mogu izazvati uvenuće. Nedostatak vlage iscrpljuje biljku, dok prekomerno zalivanje može dovesti do truljenja korena, zbog čega orhideja više ne može pravilno da se hrani.

Nedovoljno svetlosti je još jedan čest problem, naročito tokom zime, kada su dani kraći. Orhidejama je potrebno dovoljno difuzne svetlosti kako bi normalno rasle i cvetale.

Uvenuće mogu izazvati i štetočine koje napadaju biljku i hrane se njenim sokovima, zbog čega listovi postaju lepljivi, a cvetovi gube snagu.

Da bi se orhideja oporavila, važno je prvo otkriti uzrok problema. Potrebno je obezbediti stabilnu temperaturu, dovoljno svetlosti, odgovarajuću vlažnost vazduha i pravilno zalivanje. Ako je korenje oštećeno, potrebno je ukloniti trule delove i biljku presaditi u svež supstrat.

Stručnjaci naglašavaju da je prevencija najvažnija, jer pravilna nega, redovna kontrola korena i listova, kao i stabilni uslovi mogu pomoći da orhideja dugo ostane zdrava i bogato cveta.