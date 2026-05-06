U želji da imaju potpuno ravnu kosu, većina žena posegne za presom, odnosno peglom.

Ona jeste brz način da se dođe do savršeno ravne kose, ali vrlo često je ne koristimo na ispravan način.

Znamo da ne deluje kao da ima puno posla oko nečega što samo treba uključiti i koristiti i u pravu ste – nema, ali da biste što manje oštetili kosu, neophodno je da postupate po određenim pravilima.

Čista kosa

Pre ispravljanja, obavezno operite kosu. Pored toga što treba da bude čista, čista kosa se bolje ispravlja.

Preparat za zaštitu od toplote

Razmišljajte o njemu kao o kremi sa zaštitnim faktorom. Imajte ga uvek u kupatilu i obavezno ga nanesite pre upotrebe prese, pogotovo ukoliko koristite visoku temperaturu. Kosa će vam se manje lomiti i biće manje naelektrisana, što znači i manje oštećenja.

Odgovarajuća temperatura

Apsolutno ne treba da koristite najvišu moguću temperaturu za ispravljanje kose. Isprobajte koja temperatura najviše odgovara vašoj kosi i koristite maksimalno zagrevanje na 200 stepeni.

Delite kosu

Nikada nemojte ispravljati kosu nasumično. Najbolje je da je podelite na dva dela, a onda da uzimate manje pramenove.

Širina prese ne bi trebalo da bude veća od 4 santimetra. Užim presama možete da doprete i do korena, dok sa presama, koje imaju široku ploču, to nije slučaj.

Nemojte da štedite

Pri kupovini prese, odaberite što bolju. Nemojte štedeti, jer u pitanju je vaša kosa. Ukoliko ne znate koja presa bi vam najviše odgovarala, posavetujte se sa prodavačicom.