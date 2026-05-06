Mnogi pasulj i dalje potapaju u običnu vodu, ali postoji trik koji može značajno da skrati kuvanje i spreči nadimanje. Tajna je u gaziranoj mineralnoj vodi.

Umesto da zrna stoje u običnoj vodi preko noći, probajte da ih prelijete kiselom vodom. Minerali i mehurići iz gazirane vode pomažu da opna pasulja brže omekša, pa se mnogo lakše kuva i ostaje lepo kremast iznutra.

Osim što ubrzava pripremu, ovaj trik može pomoći i stomaku. Gazirana voda pomaže razgradnju određenih šećera iz mahunarki koji često izazivaju gasove i težinu nakon obroka.

Postupak je veoma jednostavan:

Pasulj dobro operite

Stavite ga u veću posudu

Prelijte gaziranom mineralnom vodom tako da bude potpuno prekriven

Ostavite da stoji 8 do 12 sati, najbolje preko noći

Ujutru prospite vodu i ponovo isperite pasulj pre kuvanja

Još jedna prednost ovog меtoda je što zrna ostaju cela i ne raspadaju se tokom kuvanja, što je posebno važno za jela iz rerne ili kotlića.

Stručnjaci navode da pravilno potapanje može skratiti vreme kuvanja i do 40 odsto, a uz to pasulj ostaje ukusniji i lakši za varenje.

Važno je samo da vodu u kojoj je pasulj stajao ne koristite za kuvanje, jer se u njoj zadržavaju materije koje izazivaju nadimanje.