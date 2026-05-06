Mnogi veruju da je ishrana s niskim udelom masti ključna za zdravlje srca, zbog čega često izbegavaju ulja u kuhanju. Međutim, kardiolozi ističu da je takvo gledište pogrešno te da treba razlikovati vrste masnoća. Pravilnim izborom ulja za kuvanje može se, naime, znatno poboljšati nivo holesterola u krvi.

"Velika je zabluda da su sve masti loše", objašnjava za Parade kardiolog dr. Patrik Ki. "Iako su ulja kalorična, njihov učinak na srce zavisi isključivo od sastavu masnih kiselina." On pojašnjava da ulja bogata zasićenim mastima mogu povisiti LDL, odnosno "loš" holesterol, jer smanjuju aktivnost receptora u jetri koji ga uklanjaju iz krvi. S druge strane, mononezasićene i polinezasićene masti snižavaju LDL holesterol podstičući rad tih istih receptora i poboljšavajući ukupnu razmeru holesterola.

Maslinovo i avokadovo ulje su prvi izbor kardiologa

Kardiolozi su složni: maslinovo i avokadovo ulje najbolji su saveznici u borbi protiv visokog holesterola. "Maslinovo ulje, posebno kad u kuvanju zameni zasićene masti, može sniziti nivo lošeg (LDL) holesterola, povisiti nivo dobrog (HDL) holesterola i smanjiti oksidaciju LDL-a, koja uzrokuje nakupljanje plaka u arterijama", objašnjava dr. Čeng-Han Čen, interventni kardiolog. On napominje da ulje avokada ima vrlo sličan sastav i učinak na holesterol.

Zašto je maslinovo ulje zlatni standard?

Dr. Naidu ističe da maslinovo ulje s pravom nosi titulu najzdravijeg. "Maslinovo ulje jedno je od najboljih, pogotovo ekstra devičansko koje nije prerađeno. Ono sadrži najviši nivo zdravih mononezasićenih masti", kaže on.

Te masti pomažu u snižavanju lošeg holesterola, čime se smanjuje rizik od nakupljanja plaka u arterijama i srčanog udara. Jedna kašika maslinovog ulja sadrži oko 120 kalorija, 10 grama nezasićenih masti i 2 grama zasićenih masti.

Uz to, bogato je vitaminima A, D, E i K te antioksidansima poput polifenola. "Rafinisano maslinovo ulje gubi deo svojih antioksidativnih svojstava, stoga je najbolje držati se ekstra devičanskog", savetuje dr. Naidu.

Preporučuje unos od jedne do dve kašike dnevno, a navodi da su i do četiri kašike prihvatljive, nezavisno od toga imate li povišen rizik od srčanih bolesti, jer koristi nadilaze regulaciju holesterola i mogu smanjiti rizik od raka i demencije.

Ulje avokada kao odlična alternativa

Poput maslinovog, i ulje avokada obiluje mononezasićenim mastima koje povoljno utiču na zdravlje srca. "Ulje avokada je drugi najbolji izbor zbog profila mononezasićenih masti sličnog maslinovom ulju", objašnjava dr. Ki. Studija sprovedena na pacovima pokazala je da ulje avokada može pomoći u smanjenju triglicerida i lošeg (LDL) holesterola.

Jedna kašika ulja avokada sadrži oko 120 kalorija, 10 grama mononezasićenih masti i 2 grama zasićenih masti. "Uopšteno preporučujemo jednu do dve kašike ulja avokada dnevno kao zamenu za nezdravije, zasićene i trans-masti", kaže dr. Čen.

