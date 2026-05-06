Gubitka pamćenja najviše se boje stariji od 55 godina. Srećom, na raspolaganju nam je dokazano efikasan način koji veoma smanjuje šanse za pojavu demencije i popravlja trenutno stanje uma.

Milioni boluju od Alchajmerove bolesti, pa ne čudi da je tržište puno preparata koji imaju čudesno delovanje na očuvanje pamćenja. Ali, nema čvrstih dokaza da većina njih uopšte deluje.

Zapravo, dokazano je da nepobitno samo jedna navika čuva pamćenje – fizička aktivnost. Aerobne aktivnosti po pravilu imaju bolje delovanje nego bilo koje druge aktivnosti, rekao je psiholog Kirk Erickson sa univerziteta Pittsburgh.

Preznojite li se vežbajući, učinićete više za svežinu svog uma nego da ste rešavali ukrštenice. A ne morate čak ni posebno naporno vežbati. Dovoljno je hodati 10 kilometara nedeljno i sprečićete propadanje pamćenja uzrokovano starenjem, pokazuje istraživanje prof. Ericksona objavljeno u časopisu Neurology.

Do poboljšanja pamćenja dolazi čim ljudi počnu vežbati, a ako nastave sa fizičkim aktivnostima, mogu usporiti ili sprečiti starenjem uzrokovan gubitak pamćenja, objasnio je.

Naime, 13 godina testiranja 300 starijih osoba pokazalo je da su oni koji su nedeljno hodali devet do 14 kilometara imali upola manji gubitak pamćenja nego oni koji nisu.

Fizička aktivnost, čini se, poboljšava neke od temeljnih funkcija mozga. Povećava rast novih ćelija i popravlja ćelijske procese povezane sa učenjem i pamćenjem, rekao je Erickson.

Fizička aktivnost ipak nije jedina dobra metoda očuvanja pamćenja. Važna je i zdrava ishrana bogata omega masnim kiselinama – idealna bi bila mediteranska ishrana. Od čitanja je važnije razmišljanje o pročitanom – nakon pročitanog odeljka dobro je zaustaviti se kratko i postaviti sebi neka pitanja povezana sa pročitanim. Poznavanje barem još jednog jezika takođe je dobro za očuvanje pamćenja.

Naime, jedna je studija pokazala da poznavanje dva jezika odlaže početak Alzheimerove bolesti za četiri godine. Ipak, budući da sasvim ne sprečava razvoj bolesti, najbolje što možete učiniti je ustati i hodati koji kilometar.