Nova istraživanja pokazuju da majčin poljubac i bliskost sa detetom mogu imati mnogo veći značaj od same emocionalne utehe. Ono što mnoge majke instinktivno rade kada se dete povredi, a to je poljubac, zagrljaj ili nežan glas, što prema nauci zaista može pomoći u ublažavanju bola i smanjenju stresa.

Studija sprovedena na University of California, Los Anđeles, pod vođstvom Stivena Kola, pokazala je da emocionalna povezanost sa majkom u najranijem detinjstvu može da utiče na razvoj imunog sistema.

Istraživači su analizirali uzorke krvi kod 53 odrasle osobe i otkrili da oni koji su tokom detinjstva imali topao i blizak odnos sa majkom imaju manje bioloških pokazatelja povezanih sa upalnim procesima u organizmu. Upravo ti upalni procesi mogu povećati rizik od različitih zdravstvenih problema, uključujući hronične bolesti i srčane tegobe.

Naučnici objašnjavaju da stres podstiče lučenje hormona poput kortizola, koji dugoročno može štetiti organizmu. Međutim, nežnost, zagrljaj i majčin poljubac mogu pomoći u smanjenju stresa kod deteta, a samim tim i u smanjenju upalnih procesa u telu.

Zaključak istraživanja je da majčin poljubac nije samo emotivan gest, već može imati i stvaran fiziološki efekat na zdravlje i razvoj deteta.