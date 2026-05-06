Ajlin Gu je inspiraciju za autfit za Met galu 2026. godine potražila na neuobičajenom mestu: mehurićima. Dok su mnogi na crvenom tepihu prizivali umetnička dela, olimpijska zlatna medalistkinja pretvorila je sebe u doslovni performans-umetnički komad.

Guova je nosila jedinstvenu mini „Airo“ haljinu napravljenu od 15.000 staklenih kuglica koju je dizajnirala od strane Iris van Herpen — dizajn koji je podignut na još viši nivo na crvenom tepihu, gde su se konstelacije lebdećih mehurića podizale u vazduh dok je pozirala.

Proces je počeo mnogo pre „prvog ponedeljka u maju“ u van Herpenovom ateljeu u Amsterdamu. To nije bio lak zadatak: celokupan dizajn je trajao ukupno 15 nedelja razvoja i nekoliko hiljada sati ručnog rada.

Holandska kreatorka je sarađivala sa umetničkim duom A.A. Murakami na ovom komadu, koji je zahtevao mikroprocesore i posebni digitalni interfejs kako bi omogućio njegovo kretanje.

Čarolija

Mehanizam je bio sakriven ispod haljine u obliku zvona i može da ispusti do 40 mehurića u sekundi po otvoru, što je omaž Guinoj gracioznosti na skijaškim stazama. Iako se to nije moglo naslutiti po uzvicima koje je izazvala kada je zakoračila na crveni tepih, sistem za ispuštanje je potpuno tih.

„Volim način na koji govori o pokretu i vremenu“, rekla je sportistkinja za Elle pre gale. „Kao sportistkinja, stalno sam u pokretu, pa stvari koje deluju veoma brzo mogu odjednom da se zamrznu. Kada sam u vazduhu, kao da vreme usporava.“

Simbolika mehurića

Ajlin Gu je pružila pogled izbliza na proces dizajna i pripreme za Met Galu 2026.

„Dve osobine koje definišu mehuriće su njihova prolaznost“, objašnjava sportistkinja. „A ipak, ja sam prekrivena mehurićima koji su zamrznuti u vremenu i na telu. Tako da to zapravo dovodi u pitanje prirodu stvarnosti, prirodu kretanja.“

Ajlin je stil zadržala jednostavnim: nosila je razbarušenu punđu i providne „gole“ cipele. Kada imate mehuriće, kome su uopšte potrebni aksesoari?

