Bore oko usana, poznate kao perioralne bore, spadaju među prve i najupadljivije znake starenja kože. Iako su prirodna posledica mimike i protoka vremena, vremenom postaju izraženije i utiču na celokupan izgled lica.

Stručnjaci ističu da je moguće usporiti njihovu pojavu i ublažiti već postojeće bore pravilnom negom, preventivnim merama i savremenim dermatološkim tretmanima.

Zašto nastaju bore oko usana?

Koža u području oko usana tanja je i osetljivija u odnosu na ostatak lica, a sadrži i manje lojnih žlezda, zbog čega je sklonija isušivanju. Bore u toj regiji nastaju kao rezultat kombinacije unutrašnjih i spoljašnjih faktora.

Glavni uzrok je prirodni proces starenja – smanjenje proizvodnje kolagena i elastina, proteina koji koži daju čvrstoću i elastičnost. Taj proces započinje već u dvadesetim godinama života.

Dermatolozi navode da na ubrzano starenje utiču i sunčevo zračenje, zagađenje, pušenje, prekomeran unos šećera, stres i hormonske promene. Ultraljubičasto zračenje smatra se jednim od ključnih faktora jer je odgovorno za veliki procenat vidljivih znakova starenja.

Ponavljajući pokreti mišića, poput smejanja, govora, pušenja ili pijenja na slamku, s vremenom dovode do stvaranja takozvanih dinamičkih bora, koje kasnije postaju trajne.

Prevencija je ključ

Osnova borbe protiv bora jeste dosledna i pravilna kućna nega.

Retinoidi, derivati vitamina A, smatraju se zlatnim standardom u anti-age nezi jer podstiču obnavljanje ćelija i sintezu kolagena. Hijaluronska kiselina pruža intenzivnu hidrataciju i trenutno ublažava fine linije zahvaljujući sposobnosti da zadržava vlagu u koži.

Peptidi podstiču stvaranje strukturnih proteina, dok antioksidansi poput vitamina C štite kožu od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima.

Masaža i vežbe za lice

Masaža usana i okolnog područja može privremeno poboljšati njihovu punoću zahvaljujući boljoj cirkulaciji. Međutim, efekat je kratkotrajan i ne može značajno smanjiti duboke bore.

Za dugoročnije rezultate preporučuju se uređaji za vibracionu stimulaciju ili kućni mikronidling valjci, koji podstiču proizvodnju kolagena.

Vežbe za lice, poznate i kao joga lica, imaju za cilj jačanje mišića koji pružaju potporu koži. Tehnike poput naduvavanja obraza i prebacivanja vazduha sa jedne strane na drugu mogu doprineti boljem tonusu mišića.

Lagani pokreti masaže vrhovima prstiju ili gua sha kamenom, usmereni naviše, podstiču mikrocirkulaciju i limfnu drenažu. Ipak, važno je imati realna očekivanja i ove metode koristiti kao dopunu osnovnoj nezi.

Profesionalni tretmani

Kada kućna nega nije dovoljna, dermatološki tretmani nude efikasnija rešenja.

Hijaluronski fileri koriste se za popunjavanje statičkih bora i vraćanje izgubljenog volumena. Rezultati su vidljivi odmah, a efekat traje od šest do dvanaest meseci.

Botulinum toksin primenjuje se za opuštanje mišića koji uzrokuju dinamičke bore, posebno vertikalne linije iznad gornje usne. Pravilno doziranje omogućava prirodan izgled bez ukočenosti.

Tretmani poput mikronidlinga, hemijskih pilinga i lasera deluju tako što podstiču prirodnu regeneraciju kože. Stvaranjem kontrolisanih mikrooštećenja pokreće se proces zarastanja i proizvodnja novog kolagena, što poboljšava teksturu i sveukupni izgled kože.

Održavanje mladolikog izgleda zahteva kombinaciju pravilne nege, zdravih navika i, po potrebi, stručnih tretmana. Doslednost i zaštita od sunca ostaju najvažniji saveznici u očuvanju svežeg i zategnutog izgleda kože.