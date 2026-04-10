Praznici su trenutak kada svi malo zastanu, ali to je često i vreme kada potisnuta iscrpljenost ispliva na površinu. Svi osećamo stres zbog posla, ali kada taj osećaj postane dubok, površna rešenja poput nekoliko dana odmora mogu samo produžiti agoniju bez rešavanja pravog problema.

,,Burnout" prate cinizam, mentalno distanciranje i osećaj praznine, uz niz fizičkih simptoma koji mogu da pokvare čak i najlepše slobodne dane.

Iako su povezani, ,,burnout" (sindrom izgaranja) i stres nisu isto. Glavna razlika je u tome što je stres stanje prevelike napetosti, dok je ,,burnout" stanje potpune iscrpljenosti u kojem osoba više nema šta da pruži.

Zašto je ,,burnout" opasan?

Mnogi ne znaju da ,,burnout" može ozbiljno da naruši kratkoročno pamćenje, pažnju i druge kognitivne procese neophodne za rad.

Svetska zdravstvena organizacija ga od 2019. godine definiše kao posledicu hroničnog stresa na radnom mestu koji nije uspešno kontrolisan, a prepoznaje se kroz tri dimenzije:

Hronični umor : Osećaj da se ne možete odmoriti čak ni tokom praznika.





Mentalna distanca : Povećan negativizam prema poslu.





: Povećan negativizam prema poslu. Pad efikasnosti: Osećaj da niste dovoljno dobri u onome što radite.

Da li su meditacija i nekoliko dana odmora dovoljni?

Iako su par slobodnih dana, meditacija ili tim-bilding dobar početak, oni sami ne mogu da reše probleme poput neodržive količine posla ili toksičnog okruženja. Sa psihološke strane, jedna od naših osnovnih potreba je priznanje i osećaj sigurnosti. Kada se osećamo korisno i cenjeno, postajemo ispunjeniji. To nije luksuz - to je naša urođena potreba da radu damo smisao.

Problem nije (uvek) u vama