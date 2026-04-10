Praznici su trenutak kada svi malo zastanu, ali to je često i vreme kada potisnuta iscrpljenost ispliva na površinu. Svi osećamo stres zbog posla, ali kada taj osećaj postane dubok, površna rešenja poput nekoliko dana odmora mogu samo produžiti agoniju bez rešavanja pravog problema.
Iako su povezani, ,,burnout" (sindrom izgaranja) i stres nisu isto. Glavna razlika je u tome što je stres stanje prevelike napetosti, dok je ,,burnout" stanje potpune iscrpljenosti u kojem osoba više nema šta da pruži.
,,Burnout" prate cinizam, mentalno distanciranje i osećaj praznine, uz niz fizičkih simptoma koji mogu da pokvare čak i najlepše slobodne dane.
Zašto je ,,burnout" opasan?
Mnogi ne znaju da ,,burnout" može ozbiljno da naruši kratkoročno pamćenje, pažnju i druge kognitivne procese neophodne za rad.
Svetska zdravstvena organizacija ga od 2019. godine definiše kao posledicu hroničnog stresa na radnom mestu koji nije uspešno kontrolisan, a prepoznaje se kroz tri dimenzije:
- Hronični umor: Osećaj da se ne možete odmoriti čak ni tokom praznika.
- Mentalna distanca: Povećan negativizam prema poslu.
- Pad efikasnosti: Osećaj da niste dovoljno dobri u onome što radite.
Da li su meditacija i nekoliko dana odmora dovoljni?
Iako su par slobodnih dana, meditacija ili tim-bilding dobar početak, oni sami ne mogu da reše probleme poput neodržive količine posla ili toksičnog okruženja.
Sa psihološke strane, jedna od naših osnovnih potreba je priznanje i osećaj sigurnosti. Kada se osećamo korisno i cenjeno, postajemo ispunjeniji. To nije luksuz - to je naša urođena potreba da radu damo smisao.
Problem nije (uvek) u vama
Osećaj pritiska da radite čak i kada ste bolesni, strah od greške i prekomerno mešanje posla u privatni život (onaj trenutak kada tokom porodičnog ručka proveravate mejlove) nisu vaši lični problemi, već karakteristike radnog okruženja.
Zato samo ,,malo više sna" često nije dovoljno. Svaka organizacija mora da se trudi da stvori zdravo okruženje zasnovano na poverenju.
Lični faktori: Zamka perfekcionizma
Ipak, postoje i lični faktori. Istraživanja pokazuju da je perfekcionizam jedan od glavnih krivaca.
Kada imamo skoro kompulzivnu potrebu da uvek damo svoj maksimum, čak i u lošim uslovima, trošimo energiju na nerealne standarde. To je često povezano sa strahom od neuspeha i osude.
Posledice po zdravlje
,,Burnout" nije samo ,,faza". On može uzrokovati hronične bolove, glavobolje, srčana oboljenja i nesanicu. Na kraju, vodi ka čestim bolovanjima ili potpunom napuštanju profesije. Zato je važno da dane odmora iskoristite da oslušnete svoje telo.
Ako se i nakon toga osećate prazno, možda nije u pitanju običan umor. Ne čekajte da stres postane ambis - pravovremena prevencija i postavljanje granica ključni su za vaše dugoročno zdravlje, navodi Elle.
