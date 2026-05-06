Tumač runa, Rus Igor Večerski, dao je detaljnu prognozu za ovaj mesec za svaki horoskopski znak. Ispod imena svakog znaka nalaze se imena runa koje mu pripadaju a koje utiču na sferu posla, ljubavi...

Ovan

Raido, Berkana i obrnuti Laguz

Ovan može započeti novi posao ili razviti već nešto što je započeto. I u prvom i u drugom slučaju sve će se završiti vrlo uspešno. Na duže staze, postići ćete upravo ono što želite. Ali pazite, moguća su iznenađenja koja će zahtevati da se brzo prilagodite novonastaloj situaciji.

Bik

Fehu, Algiz i Soulo

Velike su šanse da Bik u narednom mesecu dobije povećanje plate. Dodatni novac će mudro iskoristiti, najverovatnije uložite u neki posao koji bi mogao da mu donese još prihoda. Februar je sjajan mesec za pripadnike ovog znaka, briljiraće na svakom polju.

Blizanci

Perto, Fehu i Turisaz

Blizancima će se otvoriti nove mogućnosti za zaradu, ali moraju biti oprezni, jer se situacija može neočekivano preokrenuti iz povoljne u nepovoljnu. S jedne strane, postoje veoma dobri izgledi za uspeh, ali s druge strane moguće se poteškoće, najverovatnije u vidu konkurencije.

Rak

Dagaz, Soulo i Turisaz

Rakovi ne bi trebalo da odlažu obaveze, poslušajte staru izreku "sve što možeš danas, ne ostavljaj za sutra". U februaru ćete imati povoljne uslove da ostvarite zacrtane ciljeve. Nemojte propustiti šansu.

Lav

Inguz, Berkana i Gebo

Lavovi moraju da uspostave bolju komunikaciju sa ljudima iz poslovnog okruženja kako bi postigli uspeh. Sada imate odlične izglede za izgradite dobre odnose sa kolegama, a od kojih ćete imati koristi. I na privatnom planu vam je izraženo polje komunikacije, ukoliko poradite na tome, imaćete uspeha dugoročno gledano.

Devica

Ansuz, Fehu i Keno

Device bi trebalo da naprave plan rada i da ga se pridržavaju. Ovog meseca možete postići željeni uspeh, kako u poslu, tako i u ličnom životu. Ostvarenje planova zavisi od vas samih, upotrebite svoje moći ubeđivanja.

Vaga

Fehu, Ansuz i Nautiz

Vage bi trebalo da se potrude da se preciznije izražavaju i da ne šire neproverene informacije, postoji mogućnost da će biti pogrešno shvaćene. Tišina je ponekad zaista zlato. Ako vam iskusniji ljudi daju savete, vredi ih poslušati. Ovo će vam definitivno doneti uspeh u poslu. Možda će biti malo "tesno" s novcem u februaru, ali ušteđevina će vam pomoći da bez težih posledica prebrodite krizni period.

Škorpija

Fehu, Nautiz i Ansuz

Škorpije čekaju da im novac padne s neba. Da bi se to dogodilo, moraćete da pregovarate. Drugo, potrebno je da se preispitate i shvatite koje su to vaše osobine koje vas blokiraju na putu ka uspehu i ostvarenju ciljeva.

Strelac

Inguz, Mannaz i Evaz

Strelac treba da obrati pažnju na ljude oko sebe, jer se trenutno u njihovoj blizini nalaze osobe sa kojima bi u budućnosti mogli da razviju dobre poslovne odnose. Na polju ljubavi, postoje večlike šanse da ovog meseca nađete osobu koja će biti vredna vašeg poverenja i naklonosti.

Jarac

Nautiz, Fehu i Raido

Ovog meseca će konačno poslovi koje su Jarčevi započeli doneti dugo očekivani uspeh. Ipak, potrebno je da se dodatno potrudite. Moguće je da će biti potrebno neko dodatno ulaganje, ali ne oklevajte. Isplatiće vam se.

Vodolija

Soulo, Evaz i Mannaz

Vodolije će aktivno raditi na ostvarenju svojih snova. Neprestano kuju planove, a saradnja sa drugima je od velike važnosti. U ljubavi vam se pruža prilika da pokažete svoje najbolje osobine, što neće proći neprimećeno.

Ribe

Turisaz, Perto i obrnuti Laguz

Ribama ovaj mesec neće biti lak. Biće u znaku velikuh mogućbnosti, ali i rizika. Potrudite se da mudro iskoristite svoje veštine i otkrijete nove načine u poslovanju, a koji će vam doneti uspeh. Jedino tako ćete izbeći probleme i pređi u sledeću fazu, koja će biti mnogo lakša.