Sezona prolećnog čišćenja je u punom jeku, ali ako ste neko kome je ideja sređivanja haotičnog ormara ili (konačno) razvrstavanja gomile stvari u garaži naporna, možda je vreme da promenite pristup. Tajna je u tome da pronađete motivaciju — a šta može biti motivišuće od pretvaranja nereda u novac?

Sređivanje kuće može otkriti iznenađujuće vredne stvari za koje ste potpuno zaboravili da ih imate.

Stručnjaci su otkrili za Real Simple šta bi trebalo da tražite dok čistite i kako da to pretvorite u zaradu.

Nakit koji više ne nosite

Ako niste skoro proveravali tržište zlata ili srebra, čeka vas iznenađenje. Pored toga, vintidž nakit generalno postaje sve popularniji, jer se ljudi sve više okreću neobičnim, retkim komadima koji privlače pažnju.

Brendon Aversano, koji je osnivač i direktor kompanije ,,The Alloy Market", kaže da komadi nakita poput školskih prstenova, masivnih narukvica i starinskog finog nakita mogu da donesu od oko 250 dolara (oko 212 evra) pa do nekoliko hiljada po komadu, u zavisnosti od brenda, karataže i kvaliteta. Čak i polomljeni komadi mogu se prodati zbog vrednosti plemenitog metala.

Aversano savetuje da pregledate sve kutije sa nakitom i proverite oznake koje ukazuju na vrstu metala. Takođe kaže da ne treba prodavati zalagaonicama ili mestima tipa „kupujemo zlato“, jer obično nude najniže cene. Umesto toga, preporučuje prodaju na aukcijskim sajtovim, lokalnim zlatarama koje se bave komadima ili proverenim kompanijama koje nude fer vrednost metala.

Odeća, obuća i torbe koje više ne nosite

Ovo je znak da uradite ozbiljno čišćenje ormara. Gotovo svaki komad odeće, obuće ili tašne sa brendom može da se proda preko specijalizovanih platformi za preprodaju, ili u lokalnim ,,second-hand" i ,,consignment" radnjama.

Izvadite sve i budite strogi pri selekciji. Ako nešto niste nosili godinu dana, verovatno vam više ne treba. Razvrstajte stvari: dizajnerske komade za onlajn ili fizičku konsignaciju, a trendi komade za aplikacije za preprodaju i brzu prodaju.

Stari digitalni uređaji koji skupljaju prašinu

Prema novoj studiji Secure Data, oko 94% ljudi čuva stare elektronske uređaje. To znači da je vrlo verovatno da imate bar jedan stari telefon, računar ili laptop koji stoji zaboravljen.

Dok sređujete fioke i kancelarije kod kuće, obratite pažnju na staru tehniku i prodajte je za novac ili iskoristite za kupovinu novijeg uređaja. Relativno noviji uređaji mogu se zameniti u prodavnicama. Neke kompanije daju keš za stariju tehniku. Pre prodaje, obavezno obrišite sve podatke iz memorije.

Nostalgična tehnologija

Od starih video igara i konzola, do vintidž fotoaparata, nostalgična tehnologija donosi veliki novac jer ljudi sve više čeznu za jučerašnjim vremenima i jednostavnijim, „analogijim“ životom. Na primer, stručnjakinja za vintidž stvari Pi Džej Gač kaže da prva generacija uređaja poznatog tehnološkog brenda i klasične konzole mogu da se prodaju za i do 400 dolara (oko 340 evra), u zavisnosti od stanja.

Ljudi takođe plaćaju za retro „toy tech“ uređaje, stare fotoaparate sa „retro“ izgledom (redovno vrede od oko 85 do 170 evra), kao i vintidž konzole (vrede između oko 63 i 255 evra).

„Prilikom prodaje, uključite punjače, kablove i uputstva, ako ih imate, jer to povećava vrednost“, kaže Gačova. Za određivanje cene, preporučuje proveru internet foruma i digitalnih aukcijskih sajtova gde se vidi koliko se slični predmeti prodaju.

Stare kuhinjske stvari iz bakine kuhinje

U redu, ne treba stvarno prodavati bakine stvari (bar ne bez njenog odobrenja). Ali vredi pogledati sopstvenu kuhinju i proveriti da li imate potencijalno vredno posuđe, pribor za pečenje, servis ili kolekcionarske predmete.

Na primer, Gačova kaže da su neke šerpe i posude ponovo veoma popularne, a ređi uzorci i kuvala na paru mogu dostići između 70 i 100 dolara (između oko 60 i 85 evra). Pojedinačne teglice poznatog brenda za uređenje kuće se prodaju za oko 50 do 100 dolara (između oko 40 i 85 evra) po komadu (dok kompletni setovi vrede i nekoliko hiljada).

Drugi retro kuhinjski predmeti koji su trenutno traženi su „cabbageware“, posebno italijanske proizvodnje. Takođe su cenjeni poznati brendovi koji zadržavaju vrednost.

„Da biste unovčili stvari, najlakše ih je oglasiti na društvenim mrežama, sajtovima za preprodaju i u lokalnim radnjama za nameštaj i kućne stvari“, kaže Gačova.

