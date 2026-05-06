Divertikulumi nastaju na mestu prolaska krvnih sudova kroz mišićni sloj, a ako se upale, to stanje je poznato kao divertikulitis.

Divertikulumi debelog creva su vrlo česta pojava, naročito kod osoba starijih od 60 godina. Otkriva se samo oko 20 odsto slučajeva, a oko 4 odsto se ispoljava simptomima.

Najčešća je multipla divertikuloza debelog creva. Vlaknaste supstance u ishrani (celuloza i sl.) smanjuju pritisak u debelom crevu (koji pogoduje nastanku ovog oboljenja) i njihova nedovoljna zastupljenost mogući je pomažući faktor za nastanak divertikuloze.

Simptomi divertikuloze debelog creva

Glavni simptom je bol ili kolika u donjem delu trbuha, posebno levom, koji pogoršavaju obroci, a donekle olakšava defekacija.

Kontinuirane epizode mogu trajati nedeljama ili mesecima. Česte su promene u pražnjenju creva , zatvor (mada se može javiti i proliv) i nadimanje.

Divertikulitis je najčešća komplikacija divertikuloze debelog creva i karakterišu ga bol, temperatura i nadimanje trbuha.

Krvarenje, obično kod starijih osoba, nastaje naglo, po pravilu je masivno, bezbolno, intermitentno (povremeno) ili kontinuirano u toku nekoliko dana i prestaje spontano u oko 80 odsto slučajeva, piše Stetoskop.





