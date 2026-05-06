 Divertikulumi nastaju na mestu prolaska krvnih sudova kroz mišićni sloj, a ako se upale, to stanje je poznato kao divertikulitis.

Divertikulumi debelog creva su vrlo česta pojava, naročito kod osoba starijih od 60 godina. Otkriva se samo oko 20 odsto slučajeva, a oko 4 odsto se ispoljava simptomima.

Najčešća je multipla divertikuloza debelog creva. Vlaknaste supstance u ishrani (celuloza i sl.) smanjuju pritisak u debelom crevu (koji pogoduje nastanku ovog oboljenja) i njihova nedovoljna zastupljenost mogući je pomažući faktor za nastanak divertikuloze.

Simptomi divertikuloze debelog creva

  • Glavni simptom je bol ili kolika u donjem delu trbuha, posebno levom, koji pogoršavaju obroci, a donekle olakšava defekacija.
  • Kontinuirane epizode mogu trajati nedeljama ili mesecima. Česte su promene u pražnjenju creva, zatvor (mada se može javiti i proliv) i nadimanje.
  • Divertikulitis je najčešća komplikacija divertikuloze debelog creva i karakterišu ga bol, temperatura i nadimanje trbuha.
  • Krvarenje, obično kod starijih osoba, nastaje naglo, po pravilu je masivno, bezbolno, intermitentno (povremeno) ili kontinuirano u toku nekoliko dana i prestaje spontano u oko 80 odsto slučajeva, piše Stetoskop.

Ozbiljna situacija

Podsetimo, pevačica Zorica Brunclik mesecima je boravila u bolnici zbog zdravstvenih problema, a sada je prvi put detaljno govorila o teškom periodu i dijagnozi kroz koju je prošla. Istakla je da se danas oseća dobro i da je u fazi oporavka.

 

Sad sam dobro, nema razloga da ne budem dobro. Bila je vrlo zeznuta situacija, divertikuloza debelog creva. Nisam doživljavala to ozbiljno, naučila sam te neke izraze posle ovoliko meseci u bolnici — rekla je u emisiji "Amidži šou" i dodala: 

CRP mi je bio 300, gvožđe - 1. Ništa nisam osećala. To je sada, hvala Bogu, odstranjeno operacijom, sve je rešeno — kazala je pevačica, prenosi Alo.

