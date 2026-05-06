Divertikulumi nastaju na mestu prolaska krvnih sudova kroz mišićni sloj, a ako se upale, to stanje je poznato kao divertikulitis.
Divertikulumi debelog creva su vrlo česta pojava, naročito kod osoba starijih od 60 godina. Otkriva se samo oko 20 odsto slučajeva, a oko 4 odsto se ispoljava simptomima.
Najčešća je multipla divertikuloza debelog creva. Vlaknaste supstance u ishrani (celuloza i sl.) smanjuju pritisak u debelom crevu (koji pogoduje nastanku ovog oboljenja) i njihova nedovoljna zastupljenost mogući je pomažući faktor za nastanak divertikuloze.
Simptomi divertikuloze debelog creva
- Glavni simptom je bol ili kolika u donjem delu trbuha, posebno levom, koji pogoršavaju obroci, a donekle olakšava defekacija.
- Kontinuirane epizode mogu trajati nedeljama ili mesecima. Česte su promene u pražnjenju creva, zatvor (mada se može javiti i proliv) i nadimanje.
- Divertikulitis je najčešća komplikacija divertikuloze debelog creva i karakterišu ga bol, temperatura i nadimanje trbuha.
- Krvarenje, obično kod starijih osoba, nastaje naglo, po pravilu je masivno, bezbolno, intermitentno (povremeno) ili kontinuirano u toku nekoliko dana i prestaje spontano u oko 80 odsto slučajeva, piše Stetoskop.
Ozbiljna situacija
Podsetimo, pevačica Zorica Brunclik mesecima je boravila u bolnici zbog zdravstvenih problema, a sada je prvi put detaljno govorila o teškom periodu i dijagnozi kroz koju je prošla. Istakla je da se danas oseća dobro i da je u fazi oporavka.
— Sad sam dobro, nema razloga da ne budem dobro. Bila je vrlo zeznuta situacija, divertikuloza debelog creva. Nisam doživljavala to ozbiljno, naučila sam te neke izraze posle ovoliko meseci u bolnici — rekla je u emisiji "Amidži šou" i dodala:
— CRP mi je bio 300, gvožđe - 1. Ništa nisam osećala. To je sada, hvala Bogu, odstranjeno operacijom, sve je rešeno — kazala je pevačica, prenosi Alo.
