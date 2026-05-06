Anemija nastaje kada telo nema dovoljno crvenih krvnih zrnaca ili kada ona ne sadrže dovoljno hemoglobina da bi prenosila adekvatnu količinu kiseonika do tkiva i organa. Nizak hemoglobin može dovesti do različitih simptoma i zdravstvenih problema.

Simptomi niskog hemoglobina

Simptomi uključuju:

Umor i slabost

Kratak dah

Bleda koža i hladni ekstremiteti

Ubrzan ili nepravilan rad srca

Vrtoglavica i nesvestica

Bol u grudima

Krhki nokti i opadanje kose

Osetljivost na hladnoću

Slabiji imunitet

Uzroci niskog hemoglobina

Nizak hemoglobin može biti posledica:

Nedostatka gvožđa

Nedostatka vitamina

Hroničnih bolesti (bolesti bubrega, jetre, autoimune bolesti, rak i određene infekcije)

Naslednih poremećaja poput talasemije i srpaste anemije

Upalnih stanja kao što su reumatoidni artritis, lupus ili inflamatorne bolesti creva, koja ometaju apsorpciju gvožđa i stvaranje hemoglobina

Namirnice koje prirodno povećavaju hemoglobin

Lisnato zeleno povrće

Spanać, kelj i brokoli su bogati gvožđem, folatima i vitaminom C, koji su važni za stvaranje hemoglobina. Vitamin C poboljšava apsorpciju gvožđa. Dobar izbor su i citrusi, bobičasto voće, paradajz i paprika.

Mahunarke i pasulj

Sočivo, leblebije i pasulj sadrže gvožđe, proteine i folate, i pomažu u povećanju hemoglobina.

Crveno meso

Govedina i jagnjetina su bogate hem gvožđem koje se lako apsorbuje i pomaže stvaranju hemoglobina.

Piletina i riba

Piletina, ćuretina i riba poput lososa, tune i sardina sadrže gvožđe i vitamin B12, važan za krvnu sliku.

Orašasti plodovi i semenke

Bademi, orasi, laneno seme i semenke bundeve su bogati gvožđem i drugim mineralima.

Obožene žitarice i integralne namirnice

Obogaćene žitarice i integralni proizvodi često sadrže dodatno gvožđe, folnu kiselinu i vitamin B12.

Voće

Nar, jabuke, citrusi i bobičasto voće pomažu u apsorpciji gvožđa i stvaranju hemoglobina.

Saveti za povećanje hemoglobina kod kuće

Izbegavati "blokatore gvožđa" poput kafe, čaja i mlečnih proizvoda tokom obroka

Kuvati u gvozdenom posuđu

Piti dovoljno vode

Održavati zdravlje creva probioticima

Redovno vežbati (uz savet lekara)

Smanjiti stres meditacijom i opuštanjem

Ovi saveti ne zamenjuju medicinski pregled. Ako postoji sumnja na nizak hemoglobin, važno je obratiti se lekaru radi tačne dijagnoze i terapije, piše Dr Lal PathLabs.