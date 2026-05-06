Anemija nastaje kada telo nema dovoljno crvenih krvnih zrnaca ili kada ona ne sadrže dovoljno hemoglobina da bi prenosila adekvatnu količinu kiseonika do tkiva i organa. Nizak hemoglobin može dovesti do različitih simptoma i zdravstvenih problema.
Simptomi niskog hemoglobina
Simptomi uključuju:
- Umor i slabost
- Kratak dah
- Bleda koža i hladni ekstremiteti
- Ubrzan ili nepravilan rad srca
- Vrtoglavica i nesvestica
- Bol u grudima
- Krhki nokti i opadanje kose
- Osetljivost na hladnoću
- Slabiji imunitet
Uzroci niskog hemoglobina
Nizak hemoglobin može biti posledica:
- Nedostatka gvožđa
- Nedostatka vitamina
- Hroničnih bolesti (bolesti bubrega, jetre, autoimune bolesti, rak i određene infekcije)
- Naslednih poremećaja poput talasemije i srpaste anemije
- Upalnih stanja kao što su reumatoidni artritis, lupus ili inflamatorne bolesti creva, koja ometaju apsorpciju gvožđa i stvaranje hemoglobina
Namirnice koje prirodno povećavaju hemoglobin
Lisnato zeleno povrće
Spanać, kelj i brokoli su bogati gvožđem, folatima i vitaminom C, koji su važni za stvaranje hemoglobina. Vitamin C poboljšava apsorpciju gvožđa. Dobar izbor su i citrusi, bobičasto voće, paradajz i paprika.
Mahunarke i pasulj
Sočivo, leblebije i pasulj sadrže gvožđe, proteine i folate, i pomažu u povećanju hemoglobina.
Crveno meso
Govedina i jagnjetina su bogate hem gvožđem koje se lako apsorbuje i pomaže stvaranju hemoglobina.
Piletina i riba
Piletina, ćuretina i riba poput lososa, tune i sardina sadrže gvožđe i vitamin B12, važan za krvnu sliku.
Orašasti plodovi i semenke
Bademi, orasi, laneno seme i semenke bundeve su bogati gvožđem i drugim mineralima.
Obožene žitarice i integralne namirnice
Obogaćene žitarice i integralni proizvodi često sadrže dodatno gvožđe, folnu kiselinu i vitamin B12.
Voće
Nar, jabuke, citrusi i bobičasto voće pomažu u apsorpciji gvožđa i stvaranju hemoglobina.
Saveti za povećanje hemoglobina kod kuće
- Izbegavati "blokatore gvožđa" poput kafe, čaja i mlečnih proizvoda tokom obroka
- Kuvati u gvozdenom posuđu
- Piti dovoljno vode
- Održavati zdravlje creva probioticima
- Redovno vežbati (uz savet lekara)
- Smanjiti stres meditacijom i opuštanjem
Ovi saveti ne zamenjuju medicinski pregled. Ako postoji sumnja na nizak hemoglobin, važno je obratiti se lekaru radi tačne dijagnoze i terapije, piše Dr Lal PathLabs.
