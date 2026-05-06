Bili Ajliš prihvata sve faze svog života.

Ona je u utorak, 5. maja gostovala u podkastu Ejmi Poler ,,Good Hang" i tom prilikom otkrila kako se oseća u vezi sa estetskom hirurgijom i rekla da ne misli da će je ikada uraditi.

Pevačica (24) je objasnila da sebe više ne vidi na isti način kao kada je bila mlađa.

„Nikada nisam mislila da više neću biti tinejdžerka“, rekla je. „…Sećam se kada sam imala 17 godina, bila sam kao: ‘U redu, ovo je osoba koja ću zauvek biti.’ I to, očigledno, ne funkcioniše tako.“

Promene

Bili je napomenula da se mnogo promenila od detinjstva i da se raduje budućnosti.

„Toliko se radujem starenju i tome da mi lice i telo stare, i da to ne menjam“, rekla je. „I želim da moja deca gledaju u mene i da moje lice liči na njihovo, a ne da bude neka izobličena verzija svega što se trenutno dešava.“

Majčinstvo

Bili je ranije govorila i o tome da želi da postane majka, otkrivši u intervjuu za The Sunday Times iz 2022. godine da bi „radije umrla“ nego da nema decu.

„Potreban su mi“, rekla je, a zatim dodala da istovremeno i „strepi“ od te ideje. „Što sam starija i što više stvari doživljavam, stalno razmišljam: šta ću raditi kada moje dete misli da je nešto ispravno, a ja budem kao, ne, nije! I neće hteti da me posluša.“

Sigurnost

Bili je zatim rekla da je došla do tačke u životu u kojoj se oseća „mnogo sigurnije u to ko je“.

„Sada se osećam drugačije, kao da sam poželjna“, dodala je. „Osećam da sam sposobna da budem onoliko ženstvena koliko želim, i onoliko muževna koliko želim.“

Medijska obuka

Pevačica je takođe otvoreno govorila i o svom iskustvu pohađanja medijske obuke za podkast ,,Good Hang".

Bili je rekla da je bila „veoma svojeglava i pomalo zapovednički nastrojena“ kao devojčica, zbog čega je bila „veoma iskrena“ u svojim intervjuima.

„Radila sam PR obuku kada sam imala 14 godina i preplakala sam. Toliko sam to mrzela. Bilo je bukvalno najstrašnije sr*nje ikada“, rekla je Bili Ajliš.

„Imala sam samo jednu sesiju, trajala je manje od sat vremena, i plakala sam i otišla, i posle toga nisam poštovala nijedno od pravila“, nastavila je.

Govoreći detaljnije o svom iskustvu, Bili je rekla da bi, kada bi joj postavili pitanje, odgovarala na svoj način — ali bi joj brzo bilo rečeno da to „ne govori tako“.

