U našem ekosistemu postoje supstance koje mogu imati stvarne posledice po naše zdravlje.

Ako ste nedavno gledali Netfliksov dokumentarac ,,The Plastic Detox", možda ste ostali zabrinuti nakon saznanja da sićušne plastične čestice (takozvana mikroplastika) mogu delovati kao endokrini disruptori (hemikalije koje ometaju hormone) ili ih prenositi u naše telo.

Iako su istraživanja još u toku, dosadašnji rezultati ukazuju na povezanost sa problemima plodnosti, metabolizmom i hormonalnim zdravljem. Osim toga, mogu izazvati upalne procese i iritirati naše organe.

„Niko još nije jasno utvrdio uzročno-posledičnu vezu između mikroplastike i negativnih zdravstvenih ishoda, ali sve je više dokaza i mislim da je to razlog zašto o tome sada sve više govorimo“, kaže dr Čaris Čejmbers, specijalistkinja ginekologije i opstetricije i glavna medicinska direktorka u ,,Clue" za Vogue. Mikroplastika je pronađena u majčinom mleku, posteljici, endometrijumu, pa čak i jajnicima, a u naše telo ulazi putem hrane i pića, udisanjem i kontaktom s kožom, objašnjava Čejmbersova. Dodaje da je teško izolovati konkretne uzroke jer mikroplastika često dolazi u paketu sa drugim hemikalijama koje ometaju hormone.

Reč je o složenoj oblasti u kojoj se teško snaći, a dodatni problem je to što je mikroplastiku gotovo nemoguće u potpunosti izbeći jer je prisutna svuda. „Nalazi se u tlu i vodi, pa čak i kada kupujemo proizvode za koje proizvođač tvrdi da je ne sadrže, oni zapravo ne mogu kontrolisati šta će na kraju doći do vas“, kaže Čejmbersova.

Male promene mogu napraviti veliku razliku, stoga donosimo nekoliko načina kako da smanjite izloženost mikroplastici.

Pijte vodu iz slavine

Možda je vreme da preispitate naviku kupovine flaširane vode. Bilo da je boca izložena toploti ili sunčevoj svetlosti, dugo stoji na polici ili se jednostavno gnječi, plastične čestice mogu preći u vodu, a zatim i u telo osobe koja je pije.

„Generalno, voda iz slavine je bolji izbor“, objašnjava dr Federica Amati, glavna nutricionistkinja u ,,Zoeu". „Međutim, kvalitet vode varira od regiona do regiona, i iako je bezbedna s bakterijskog i virusnog aspekta, može sadržati mikroplastiku, takozvane ‘večne hemikalije’ poput PFAS-a, hormone i druge nečistoće. Ali nemojte paničiti, i dalje je bolja od većine drugih pića.“

Za hidrataciju u pokretu koristite višekratnu bocu od nerđajućeg čelika, a za dodatnu sigurnost razmislite o kućnom filteru za vodu. „Svi filteri do određene mere uklanjaju toksine“, kaže Amati. „Ali najbolji su oni sa reverznom osmozom jer uklanjaju i mikroplastiku i ‘večne hemikalije’.“

Zamenite plastične posude i pribor

Čestice iz plastičnih posuda za hranu, mogu preći u hranu, uticati na metabolizam, oštetiti mitohondrije u ćelijama debelog creva, pa čak i povećati rizik od zatajenja srca. Posebno su problematične crne plastične posude za gotova jela iz mikrotalasne.

„Često su izrađene od reciklirane elektronske opreme, što znači da su tretirane hemikalijama za usporavanje gorenja“, kaže Amati. „Kada ih zagrevamo, ta jedinjenja zajedno sa mikroplastikom mogu završiti u našoj hrani.“ Razmislite o kuhinjskom priboru: ako su vaše posude, ambalaža, šolje, pribor ili daske za sečenje plastični, pokušajte da ih zamenite staklenim, metalnim ili keramičkim. A ako plastiku ipak koristite, izbegavajte njeno zagrevanje.

Preispitajte nelepljive tiganje

Ako koristite nelepljive tiganje (poput teflonskih), izlažete se polimeru PTFE koji omogućava taj efekat.

Iako PTFE u početku nije mikroplastika, korišćenje metalnog pribora, abrazivnih sunđera i visokih temperatura može izazvati njegovo oštećenje i otpuštanje čestica u hranu. Umesto toga birajte nerđajući čelik ili keramiku. Preporučuje se ručno pranje, korišćenje srednje temperature i ulja s visokom tačkom dimljenja kako bi se produžio vek trajanja premaza.

Nosite prirodne materijale kad god možete

Proverite etikete na odeći. Verovatno ćete pronaći poliester, najlon, elastan, akril ili flis, koji su svi delimično ili u potpunosti plastični. Njihovim pranjem oslobađa se mikroplastika koja završava u vodi, a potom i u prehrambenom lancu. Osim toga, nose se blizu kože i mogu se udisati.

Bolji izbor su prirodni materijali poput pamuka, lana, vune, svile ili konoplje. Ako već imate sintetičku odeću, perite je ređe i sušite na vazduhu umesto u sušilici.

Proverite kesice čaja

„Kesice čaja često sadrže plastiku, pa se pri potapanju u vruću vodu deo toga može naći u vašem napitku“, kaže Amati. Obratite pažnju na sastojke poput polipropilena, polietilena i najlona. Piramidalne ili mrežaste kesice najčešće sadrže plastiku, kao i one koje su toplotno zatvorene bez šivenja ili klamerica.

Dobra vest je da postoje alternative od kukuruznog skroba, drvne pulpe ili organskog pamuka. Takođe možete preći na čaj u rinfuzi.

Obratite pažnju na proizvode za ličnu negu

Bilo da je reč o hidratantnoj kremi ili proizvodima za menstruaciju, „vredi pažljivo proučiti sastav svih proizvoda koje koristite“, kaže dr Čejmbersova. „Birajte one sa najmanje plastike, bisfenola A (BPA) i drugih nepotrebnih dodataka.“

U nezi kože izbegavajte sastojke poput polietilena, polipropilena, najlona i akrilata. Kod menstrualnih proizvoda razmislite o tamponima od organskog pamuka ili bambusa, jer oko 90 odsto takvih proizvoda sadrži plastiku. Takođe, povremeno možete koristiti menstrualnu čašicu bez BPA ili uloške.

Razmislite i o prelasku na čvrste sapune, šampone i regeneratore, i birajte proizvode u staklenoj, metalnoj ili papirnoj ambalaži.

Smanjite unos ultra-prerađene hrane

Ultra-prerađena hrana sadrži znatno više mikroplastike nego celovite namirnice jer dolazi u kontakt s plastikom tokom proizvodnje i pakovanja. „Takva hrana nastaje kombinovanjem različitih jedinjenja i hemikalija koje su u kontaktu s plastikom, a zatim se ponovo oblikuje industrijskim procesima“, objašnjava Amati. „Na kraju se pakuje u plastiku gde dodatno upija mikroplastiku i hemikalije.“

Celovite namirnice su nutritivno bogatije i dolaze sa manje ambalaže, što ih čini boljim izborom u svakom pogledu.

Jedite više vlakana

Nova istraživanja sugerišu da povećan unos vlakana može pomoći u smanjenju količine mikroplastike u telu. Vlakna se vezuju za čestice u crevima i pomažu njihovo izlučivanje.

„Vlakna pomažu redovnom varenju, pa se hrana (uključujući onu koja sadrži mikroplastiku) ne zadržava predugo u crevima“, kaže Amati. „Takođe jačaju crevnu barijeru i zdravlje mikrobioma.“

U ishranu uključite pasulj, orašaste plodove i semenke.

Usisavajte sa HEPA filtrom

Kada se vlakna razgrađuju i oslobađaju mikroplastiku, ona završava u kućnoj prašini ili vazduhu koji udišemo. Ako imate mogućnosti, koristite usisivač sa HEPA filterom. Za razliku od običnih usisivača koji deo čestica vraćaju u vazduh, HEPA filteri zadržavaju većinu njih.

