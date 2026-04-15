Tri horoskopska znaka ulaze u srećniji period 16. aprila 2026. godine.

Zahvaljujući poravnanju Marsa i Plutona, ulazimo u finansijski povoljniji i pristupačniji period u životu.

Iako je prosperitet u današnje vreme često teško dostižan, on nije nemoguć. Naprotiv, ovog četvrtka vidimo da su nas prethodne investicije dovele do ove tačke. Ovo je dan velikih promena. Ne dozvoljavamo da nas obeshrabri način na koji svet oblikuje našu budućnost.

Ovi horoskopski znaci uzimaju sudbinu u svoje ruke 16. aprila i otkrivaju da je, uz ovu energiju, zapravo lakše postići uspeh. Utiremo put ka prosperitetu, i to sa stilom.

Bik

Kada se Mars poravna sa Plutonom u četvrtak, jasno sagledavate svoje finansije i spremni ste da preduzmete hrabre korake. To vam daje veliku nadu, Bikovi. Vreme je da preuzmete kontrolu nad svojim novcem.

Dobijate dobre savete. Obratite pažnju na stručnjake koji žele da vam pomognu da uspete i izgradite bogatstvo. Ne ustručavajte se da tražite pomoć i podršku.

Ovo je prava energija za odlučne poteze. Ako napravite pravi korak 16. aprila, postavljate temelje za dugoročnu sigurnost i sreću. Donosite pametne odluke koje unose prosperitet u vaš život. Bravo!

Lav

Prosperitet vam nikada nije bio primarni cilj, jer ste uvek živeli u trenutku. I to je zapravo dobra stvar, Lavovi. Volite život i prisutni ste, a to donosi mnogo radosti.

Ipak, to ne znači da niste štedeli usput. Poravnanje Marsa i Plutona pokazuje da ste bili u pravu što ste pazili na novac, makar i malo. Niste prestali da trošite, ali ga niste ni rasipali.

Sada ulazite u srećniji period zahvaljujući toj ravnoteži — čak i ako toga niste bili svesni. Vaše bogatstvo raste, i možete biti mirni jer ovaj period obilja nije prolazan. Tu je da ostane.

Jarac

Pošto ste oduvek disciplinovani, Jarčevi, logično je da ste vi ti koji na kraju dana „drže vreću zlatnika“. Odlično ste se snašli, i sada je vreme da to priznate sebi. Slobodno se potapšite po ramenu!

Imate energiju za stvaranje bogatstva i uvek ste bili pametni i štedljivi kada je novac u pitanju. Nije iznenađenje što vam prosperitet dolazi prirodno. Dobro došli u mnogo srećniji period svog života.

Kada se Mars poravna sa Plutonom, postajete primer drugima kako se mudrim potezima i praćenjem finansijskih trendova može doći do uspeha. Prosperitet je nagrada za vašu doslednost, i u potpunosti ga zaslužujete, prenosi Your Tango.

