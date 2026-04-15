Prethodno oprane, zapakovane salate mnogima su prvi izbor kada žele brz i “zdrav” obrok bez puno pripreme. No stručnjaci za bezbednost hrane upozoravaju da ta praktičnost može imati svoju cenu.

Profesor ishrane sa Univerziteta Northeastern i autor knjige o bezbednosti hrane, Darin Detviler ističe kako su upravo takvi proizvodi među rizičnijima u prodavnicama. Iako potrošači očekuju sigurnost, stvarnost je, kaže, drugačija: “Gotove zapakovane salate ostaju jedan od rizičnijih proizvoda zbog mogućnosti kontaminacije kroz celi snabdevački lanac.” U prošlosti su, dodaje, upravo takvi proizvodi bili povezani s brojnim epidemijama trovanja hranom, koje su se u težim slučajevima završavale hospitalizacijama pa čak i smrtnim ishodima.

Bakterije na lisnatom povrću

Problem nije izolovan slučaj. Lisnato povrće povezano je s milionima oboljenja svake godine, a bakterije poput E. coli, salmonele i listerije mogu dospeti na listove u različitim fazama proizvodnje, od uzgoja do pakovanja.

Kontaminacija često počinje već na poljima. Zagađena voda za navodnjavanje, blizina stočarskih farmi ili kontakt s tlom i životinjama povećavaju rizik. Kako objašnjavaju stručnjaci, bakterije se mogu preneti i tokom berbe, putem opreme ili ljudskog kontakta.

Dodatni problem nastaje u preradi. Za razliku od cele glavice salate, zapakovane mešavine često dolaze s više farmi i obrađuju se zajedno. “Jedan kontaminirani list može uticati na hiljadu pakovanja”, upozorava Detviler.

Veliki spremnici za pranje i obradu, iako učinkoviti za industriju, mogu poslužiti kao idealno mesto za širenje bakterija.

Dodatno pranje nije rešenje

Ni hlađenje nije potpuno rešenje. Iako usporava rast mikroorganizama, ne uništava ih. Ako dođe do prekida u hladnom lancu tokom transporta ili skladištenja, bakterije se mogu dodatno razmnožiti.

Mnogi će pomisliti da je rešenje jednostavno – dodatno oprati salatu kod kuće. No stručnjaci kažu da to nije preporučljivo. Pranjem se bakterije uglavnom ne uklanjaju, a postoji i rizik dodatne kontaminacije iz sudopere, pribora ili ruku. Kako ističu, pojedini patogeni mogu se čvrsto vezati za površinu listova i ne mogu se isprati vodom.

Za one koji ipak biraju zapakovane salate, savet je oprez. Važno je proveriti rok trajanja i eventualne opozive proizvoda, izbegavati pakovanja koja izgledaju vlažno ili sluzavo te osigurati da salata celo vreme ostane rashlađena, od prodavnice do frižidera, piše Huffpost.

Ipak, sigurnija alternativa i dalje je ona klasična, cela glavica salate ili sveži spanać. Takve namirnice imaju manju površinu izloženu obradi i potencijalnoj kontaminaciji, a kod kuće ih je moguće temeljno oprati pre konzumacije.

Zaključno, iako nude praktičnost, zapakovane salate nisu bez rizika. Malo dodatnog vremena u pripremi može značiti i veću sigurnost na tanjiru.

