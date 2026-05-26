Iako važi za ljubiteljku jednostavnih i praktičnih odevnih kombinacija, Kejti Holms uvek rado osvežava svoje minimalističke izglede smelim detaljima. Njena uža specijalnost svakako je odabir obuće, a za svoj najnoviji gala izgled, američka glumica odabrala je fantastične japanke na štiklu.

Na večeri baletskog pozorišta u Njujorku, Kejti je nosila predivnu dugu belu peplum haljinu iz prolećne kolekcije dizajnerke Ešlin. Ovu šik kreaciju krase tanke bretele i dekolte uz prefinjenu igru slojeva koja stvara iluziju tunike prebačene preko lepršave suknje.

Klasične salonke zamenila je sofisticiranom verzijom japanki i tako donela potpuno novu stilsku dimenziju.

Svojim modnim izborom Holmsova je jasno potvrdila da japanke na štiklu besprekorno pristaju uz elegantnu večernju haljinu. Svoj izgled upotpunila je dijamantskom ogrlicom, blistavim minđušama i crnom kožnom torbicom sa kroko efektom.

Zvezde letnje sezone

Japanke su zvanično osvojile i gradske ulice. Gumeni modeli stilizuju se sa širokim farmerkama i običnim majicama (po ugledu na Skandinavke), kožne verzije osvajaju ljubiteljke svedenog stila, dok se japanke na štiklu polako pozicioniraju kao ubedljivo najpoželjnija obuća sezone.

Oslanjajući se na nižu štiklu, ovaj model izdužuje siluetu uz zadržavanje maksimalne udobnosti. Bilo da birate bezvremensku crnu boju ili se odlučite za upečatljive crvene, plave i neutralne nijanse, one idealno pristaju uz romantične i ,,slip" haljine, satenske suknje te teksas bermude, prenosi Elle.

