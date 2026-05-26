Ako ste se osećali preopterećeno naizgled beskonačnom listom obaveza, možda je vreme da usporite—ili još bolje, da primenite pojam „slowmaxxing“. U svojoj suštini, ovaj trend je zapravo o tome da malo pritisnemo kočnicu u našim užurbanim danima kako bismo bili prisutniji u trenutku.

„Vreme deluje obilnije kada ne jurimo okolo“, kaže autorka Laura Vanderkam za sajt Martha Stewart. Ona objašnjava da previše žurbe može stvoriti osećaj da je vreme oskudno. „Kretanje malo sporije je dobar način da se podsetimo da imamo vremena za ono što nam je važno.“

U kulturi koja često slavi multitasking, „slowmaxxing“ je potreban protivotrov koji može pomoći da se resetuje nervni sistem.

Evo kako da ovaj koncept uklopite u svoj svakodnevni život.

Planiraj unapred

Za mnoge od nas sa zahtevnim rasporedima, ideja usporavanja može delovati nerealno, pa čak i nemoguće. Ali Vanderkam kaže da je to ostvarivije nego što mislimo. Ključ je, kaže ona, u traženju jednostavnih načina da se optimizuje, prilagodi i „proširi“ vreme u okviru dnevne rutine.

Odvojite vreme svake nedelje da mapirate prioritete, obaveze, rokove i ciljeve. „Lakše je da se opustite ako imate dobar uvid u to šta se dešava“, objašnjava Vanderkamova. Kada postavite tu osnovu, možete početi da pravite prilagodbe koje omogućavaju ozbiljno „slowmaxx“ usporavanje.

Ovaj pristup takođe pomaže da vidite da li realno imate dovoljno vremena za sve što vam je na tanjiru. Iako u početku može delovati zamorno, zapisivanje svega daje bolji osećaj kontrole nad rasporedom i na kraju čini da sve izgleda upravljivije.

Napravite prostor za predah

Umesto da kalendar popunite do mere da nema prostora za disanje, važno je da ostavite „tampon zone“ između aktivnosti kako biste mogli da budete opušteniji i prisutniji. Malo slobodnog prostora u rasporedu može napraviti veliku razliku, posebno za one koji stalno kasne ili su u žurbi. Ostavljanje dodatnog vremena za svaku obavezu (polako, ali sigurno) čini život manje hаotičnim.

Ova tehnika se može koristiti i za planiranje namenskih trenutaka odmora tokom nedelje. Vanderkamova preporučuje da proaktivno ubacite „otvoreni prostor“ u kalendar tako što ćete zakazati vreme za odmor. Možda zvuči paradoksalno, ali zakazivanje slobodnog vremena pomaže da ga zaista i poštujete.

Počnite jutro polako

Kako započnete dan postavlja ton za sve što sledi. Umesto da prvo posegnete za telefonom, počnite sa svesnim disanjem ili mirnim ispijanjem kafe bez ometanja—čak i 10 minuta može napraviti veliku razliku.

Najvažnije je da sebi date dodatno vreme ujutru kako se ne biste osećali požureno. To može značiti ranije ustajanje, kratku šetnju pre posla ili nekoliko minuta samoće pre nego što se ostatak domaćinstva probudi. Vođenje dnevnika ili čitanje takođe su načini da dan počnete polako, pre nego što vas preplave poruke i mejlovi.

Smanjite vreme pred ekranom

Iako društvene mreže i internet mogu biti korisni alati, oni takođe mogu da „otmu“ našu pažnju i mentalnu energiju, često i neprimećeno. Smanjenje vremena pred ekranom, čak i u maloj meri, može napraviti veliku razliku ako želite da imate više vremena za ono što volite.

„Svi imaju neko slobodno vreme, čak i ako nije onoliko koliko bismo želeli“, kaže Vanderkamova. „Pitanje je da li ga koristimo za pravi odmor ili za stvari poput besciljnog skrolovanja koje nas ne čine boljim.“

Ako vam je teško da se odvojite od telefona, probajte da ga punite u drugoj sobi. Ovo je posebno korisno noću ako uvodite rutinu bez ekrana pred spavanje ili ujutru. Aplikacije koje ograničavaju korišćenje telefona takođe mogu pomoći da povratite vreme izgubljeno na skrolovanje.

Prioritizujte „taktilne“ aktivnosti

„Optimizovanje rutina za smirenost i uživanje znači biranje slobodnog vremena koje zaista obnavlja energiju“, kaže Vanderkamova. To može biti kuvanje od nule, baštovanstvo, slaganje slagalica, čitanje, posmatranje zvezda ili rad na kreativnom projektu—bilo šta što vas smiruje i podstiče da usporite.

Ona preporučuje da postavite namere za kratke segmente od 30 minuta (koji se uvek mogu produžiti ako uđete u „flow“ stanje). „Ako ne izaberemo kako ćemo provesti slobodno vreme, obično samo završimo na telefonu ili Netfliksu“, dodaje Vanderkamova.

Druženja bez telefona su još jedan način da se „slowmaxx“ primeni u društvu. Pozovite prijatelje da zajedno kuvate, pravite svežu testeninu, knedle ili neko drugo jelo koje zahteva ruke i pažnju. Kada se telefoni ostave po strani i tempo uspori, razgovori često postaju dublji i kvalitetniji, a večera prerasta u priliku za prisutnost i stvarnu povezanost.

