Mladoženjina majka možda jeste glava svoje porodice, ali kako se datum venčanja približava, njena uloga u komunikaciji sa mladom i njenom porodicom ponekad može da se pogrešno protumači.

„Uloga mladoženjine majke je da bude posrednik ili predstavnik — glas porodice mladoženje“, objašnjava Elejn Svon, stručnjakinja za stil života i bonton i osnivačica škole ,,Swann School of Protocol" za sajt Martha Stewart. „Stav koji treba da zauzme tokom ovog procesa jeste da bude srdačna, ljubazna i svakako gostoljubiva prema mladoj i celoj porodici.“

Uz toliko detalja koji ulaze u organizaciju velikog dana, važno je da majka mladoženje pruži podršku kada je potrebno — i da pritom izbegne neprimerene komentare.

Evo nekoliko stvari koje mladoženjina majka nikako ne bi trebalo da kaže budućoj snaji u ovom periodu.

„Ja ću sastaviti ceo spisak gostiju.“

Važno je da majka mladoženje podrži izbor gostiju koje par želi da pozove, umesto da iznosi lične zahteve preko mlade.

„Ovo je dan tog para“, kaže Svonova. „Čak i ako majka mladoženje ili njegovi roditelji organizuju događaj, moraju da zapamte da to rade u ime para. Odluka je i dalje na njima.“

„Moja ćerka treba da bude deveruša.“

Odluka o tome ko će biti deo svadbene pratnje takođe pripada budućim supružnicima. Majka mladoženje treba da izbegne mešanje ako mlada nema u planu da uključi osobe koje ona predlaže — uključujući i sestru mladoženje.

Svonova savetuje da se na početku planiranja venčanja vodi otvoren razgovor o ovim pitanjima. Preporučuje majkama mladoženje da postavljaju pitanja poput: „Kakvi su ti planovi kada su deveruše u pitanju?“ i „Da li želiš da uključiš nekoga iz naše porodice ili ćeš se fokusirati samo na svoju porodicu i prijatelje?“

„Kada ove razgovore obavimo unapred, ulazimo u sve to znajući tačno šta se očekuje i kako dalje da postupamo“, kaže Svonova.

„Ne sviđa mi se dekoracija za venčanje.“

Majka mladoženje može biti zainteresovana za određene detalje organizacije, poput izbora cveća — naročito ako njena porodica finansijski učestvuje.

Međutim, osim ako ne ponudi da plati skuplje opcije poput božura ili baštenskih ruža umesto jeftinijih aranžmana, konačna odluka treba da bude na paru. U svakom slučaju, negativni ili uvredljivi komentari o dekoraciji ne bi trebalo da stignu do mlade.

„Treba da promeniš haljinu i šminku za venčanje.“

Kada veliki dan dođe i mlada krene ka oltaru, majka mladoženje ne bi trebalo da iznosi negativne komentare o njenom izgledu — bilo da je reč o venčanici ili šminki.

„Izbegavajte kritike i sugestije na sam dan venčanja“, kaže Svonova. „Moramo imati na umu da su tada sve odluke već donete.“ Ako već daje komentar, on treba da bude podržavajući i pozitivan.

„Vaš brak treba da bude kao moj.“

Majka mladoženje može imati sopstvene stavove i tradicije kada je brak u pitanju, ali treba da dozvoli mladencima da izgrade sopstveni odnos.

„Svaka generacija ima svoje poglede i ideje o braku i partnerstvu“, kaže Svonova. „Majka mladoženje treba da vodi računa da ne nameće svoje stavove paru.“

Umesto toga, stručnjakinja za bonton savetuje da majka mladoženje gradi odnos sa snajom nezavisno od odnosa sa sinom — u znak podrške njihovom braku.

