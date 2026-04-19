Proteini su daleko važniji za žensko zdravlje nego što mnogi misle. Zahvaljujući njima, u telu se odvijaju brojne ključne funkcije.

Danas naučna istraživanja pokazuju da doručak sa najmanje 30 grama proteina može da smanji umor i potrebu za grickanjem između obroka. Poređenja radi, jedno jaje sadrži samo 7 grama proteina. Proteini su, naime, ključni za proizvodnju hormona.

Još jedan razlog zašto mnogi ne unose dovoljno proteina je taj što se u mnogim kulturama ne konzumiraju u prvom obroku dana.

„Na primer, u Španiji je uobičajeno doručkovati hleb sa paradajzom, ali bez dodatka proteina“, objašnjava nutricionistkinja Marijana Sanćez Dijaz. Mnogi tradicionalni doručci, poput brzog bureka ili pite iz pekare, zasnivaju se na testu i mastima, ali često ne sadrže dovoljno proteina. Ako im se ne doda izvor proteina poput jogurta, sira ili jaja, brzo ćete ponovo ogladneti i imati manje energije tokom dana.

Ako vam je ova priča poznata, možda vam telo već šalje jasne signale da mu nedostaje proteina. Dve nutricionistkinje otkrivaju za Vogue koji su najčešći znakovi nedostatka proteina u svakodnevnoj ishrani.

Znakovi da ne unosite dovoljno proteina

1. Umor

„U ekstremnim slučajevima možete osećati hroničan umor i nedostatak energije“, objašnjava nutricionistkinja Mariana Perez Treho. „Bez uravnoteženog obroka, vaše telo nema dovoljno hranjivih materija za jak imunološki sistem i hormonalnu ravnotežu.“

2. Gubitak mišićne mase

„Proteini su ključni za zdravlje zglobova, oporavak mišića i izgradnju mišićne mase. Međutim, jednako su važni i za dugoročno očuvanje mišića“, kaže nutricionistkinja Marijana Sančez Dijaz. „Posebno ako redovno trenirate.“

Takođe naglašava da nema smisla raditi trening snage ako nakon toga ne unosite dovoljno proteina. „Zato je važno povećati unos proteina kako biste videli rezultate“, dodaje.

Marijana Perez Treho se slaže: „Možete provoditi sate u teretani i ne vijeti nikakvu promenu na telu niti povećanje mišićne mase.“ A ako uopšte ne vežbate, situacija je još gora: „Bez dovoljnog unosa proteina, nećete moći ni da održite mišićnu masu koju imate.“

3. Lomljivi nokti i gubitak kose

„Proteini sadrže kolagen, koji je ključan za zdravlje noktiju, kose i kože“, objašnjava Perez Treho. „Ako ih ne unosite dovoljno, koža vam može postati suva, nokti lomljivi, a kosa početi da opada.“ Ako primećujete ove simptome, nutricionistkinja savetuje da preispitate unos proteina u ishrani.

4. Stalna glad i potreba za hranom

„Ako jedete samo ugljene hidrate, lako je moguće da ćete već pola sata nakon obroka opet biti gladni“, kaže Perez Treho. Kao što smo već spomenuli, proteini pružaju dugotrajan osećaj sitosti, pa ako ih ne unosite dovoljno od jutra, osećaj gladi vas neće napustiti ceo dan. „Nikada se nećete osećati zaista siti“, dodaje.

Ako ste vegan i izbegavate proteine životinjskog porekla, važno je da se konsultujete sa nutricionistom kako biste osigurali pravilan unos svih potrebnih nutrijenata. „Vegani moraju da paze na unos vitamina, minerala, magnezijuma i omega masnih kiselina. Takođe, treba da kombinuju izvore biljnih proteina, poput mahunarki i žitarica, ali čak ni tada se ne može u potpunosti nadomestiti protein životinjskog porekla“, zaključuje stručnjakinja.

