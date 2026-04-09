Nikola Tesla je vodio računa o tome šta jede, koju fizičku aktivnost upražnjava jer je smatrao da čovek treba što duže da bude aktivan. U knjizi “Moji izumi: Autobiografija Nikole Tesle”, naveo je da obično doručkuje mleko i jaja, ručak je preskakao, a voleo je i čorbu od povrća.

"Jedem dva puta dnevno i izbegavam sve namirnice koje stvaraju kiselinu. Većina ljudi jede previše mahunastog povrća koje sadrži urinsku kiselinu i druge otrove. Sveže povrće, ribu i meso jedem retko i umereno. Iako je riblje meso dobro za mozak, ono stvara jaku kiselu reakciju zbog velike količine fosfora. Kiselost organizma je naš najveći neprijatelj u starosti. Krompir je odličan i trebalo bi ga jesti svakodnevno. On sadrži dragocene mineralne soli i ima neutrališuće dejstvo."

Da izbegava meso potvrdio u jednom intervjuu iz 1935. godine: "Skoro pa u potpunosti izbegavam meso. Uveren sam da će za manje od jednog veka kafa, čaj i cigarete izaći iz mode. Alkohol će, ipak, i dalje biti u upotrebi, zato što on nije stimulans, već pravi eliksir života", govorio je veliki naučnik.

Bio je i veliki pobornik vežbanja. "Verujem da treba puno vežbati. Ja hodam osam do 10 milja svakog dana i nikada ne uzimam taksi ili druga prevozna sredstva kada imam vremena da koristim snagu svojih nogu. Takođe, vežbam i kroz kupanje svakog dana, jer smatram da je to veoma važno. Koristim toplu kupku nakon koje se dugo tuširam hladnom vodom."

Kada je reč o spavanju, njegovo mišljenje i činjenje se kose sa upozorenjima doktora o neophodnosti sna. "Ja retko kada spavam. Dolazim iz porodice dugovečnih ljudi, koji su poznati po tome što nisu puno spavali. Nadam se da ću dostići rekord mojih predaka i da ću živeti bar 100 godina. Moje nespavanje me ne brine. Nekada odspavam sat vremena. Povremeno, ipak, na svakih par meseci, odspavam po 4 do 5 sati. Onda se probudim u potpunosti napunjen energijom, kao baterija. Nakon takve noći, ništa me ne može zaustaviti. Tada osećam ogromnu snagu. Ne postoji sumnja oko toga da je san obnovilac, davalac života, da on povećava energiju. Sa druge strane, ne verujem da je on neophodan za nečije zdravlje, naročito ako je to neko ko po navici malo spava", objasnio je slavni naučnik.

