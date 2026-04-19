Ime Anastasija je žensko ime grčkog porekla koje nosi snažnu duhovnu poruku i bogatu istoriju. Njeno značenje je „ona koja je vaskrsla“ ili „ona koja je ponovo rođena“, što simbolizuje novi početak, pobedu života nad tamom, duhovnu snagu, obnovu i nadu.

Ovo ime vekovima je prisutno u različitim kulturama, posebno u hrišćanskoj tradiciji, gde je povezano sa verom, hrabrošću i optimizmom. Smatra se elegantnim, nežnim, ali i snažnim, zbog čega ga roditelji biraju kada žele ime sa posebnom simbolikom.

Anastasija se prvi put pojavljuje još u antičkoj Grčkoj, a popularnost je stekla tokom srednjeg veka i u Rusiji, gde su ga nosile plemkinje i svetiteljke. Na Balkanu, a posebno u Srbiji, ime je u poslednjih desetak godina doživelo veliki povratak, zahvaljujući svom lepom zvuku, istorijskim korenima i duhovnom značenju.