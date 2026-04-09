Ne postoji drugi način da se to kaže: ljudi su trenutno opsednuti proteinima. I do određene mere, to ima smisla; proteini su izuzetno važni za osnovno funkcionisanje organizma i optimalno zdravlje. Međutim, kako raste popularnost ovog nutrijenta, tako raste i lista mitova vezanih za proteine.

Registrovani nutricionisti su u nastavku razjasnili najčešće zablude o proteinima.

Protein je važan samo ako želite da izgradite mišiće

„Protein nije samo za bodibildere,“ kaže registrovana nutricionistkinja Roksana Ehsani, MS, RD, CSSD, LDN. „To je esencijalni makronutrijent koji je vašem telu potreban svakodnevno za održavanje optimalnog zdravlja,“ dodaje ona.

Registrovana nutricionistkinja Loren Manaker, MS, RDN, LD, CLEC, se slaže i ističe da se telo oslanja na proteine za mnoge funkcije, uključujući obnavljanje tkiva, proizvodnju enzima i hormona, kao i podršku imunom sistemu.

„Protein takođe igra ključnu ulogu u održavanju zdrave kože, kose i noktiju. Pored toga, pomaže da se duže osećate sito nakon obroka, što može biti korisno za kontrolu telesne težine,“ dodaje Manakerova.

Dijete bogate proteinima oštećuju bubrege

Možda ste čuli da prekomeran unos proteina šteti bubrezima, ali nutricionisti kažu da to nije tačno. „Ideja da dijete bogate proteinima oštećuju bubrege potiče iz saveta koji se daju osobama sa bolestima bubrega,“ objašnjava Manakerova.

Kod tih stanja bubrezima je teže da filtriraju otpadne proizvode nastale metabolizmom proteina, pa smanjenje unosa proteina može pomoći da se smanji opterećenje.

„Međutim, kod osoba sa zdravim bubrezima, oni su prilagođeni da obrađuju nusproizvode varenja proteina i dobro se prilagođavaju različitim nivoima unosa proteina,“ dodaje ona. Ipak, ako imate bolest bubrega, dijabetes ili neko drugo stanje koje utiče na funkciju bubrega, najbolje je da se posavetujete sa zdravstvenim radnikom kako biste odredili odgovarajuću količinu proteina za vaše potrebe.

Namirnice životinjskog porekla su jedini izvor kompletnih proteina

„Čest je mit da samo namirnice životinjskog porekla sadrže ‘kompletne’ proteine, odnosno svih devet esencijalnih aminokiselina,“ kaže Manakerova. Međutim, u stvarnosti i mnoge biljne namirnice su kompletni proteini.

„Namirnice od soje poput tofua, edamamea i tempeha obezbeđuju kompletan izvor proteina,“ objašnjava Ehsanijeva. Isto važi i za pistaće i kinou. A sve dok tokom dana unosite raznovrsne biljne proteine, oni će se međusobno dopunjavati i obezbediti telu potrebne proteine.

Više proteina znači više mišića

Istina je da su proteini potrebni za oporavak mišića — ali samo njihovo konzumiranje neće izgraditi mišiće. Kako objašnjava Manakerova, rast mišića zavisi od više faktora, a trening snage (odnosno vežbe sa opterećenjem) je ključni pokretač.

„Bez tog fizičkog stimulusa, telo nema razlog da višak proteina pretvara u mišiće,“ kaže ona. Pored toga, i drugi faktori su jednako važni za rast mišića, uključujući ukupan unos kalorija, unos ugljenih hidrata, kao i adekvatan oporavak i san. „Mišićima je potrebno dovoljno kalorija, uključujući ugljene hidrate, kako bi se obnovile zalihe energije i omogućio kvalitetan oporavak,“ dodaje Ehsanijeva.

Unošenje više proteina će vas učiniti vitkijim

Još jedna zabluda koju Ehsanijeva često čuje jeste da će veći unos proteina automatski dovesti do vitkijeg izgleda.

„Iako proteini pružaju osećaj sitosti, njihov prekomeran unos zapravo može dovesti do povećanja telesne težine,“ kaže ona. „Ako je cilj mršavljenje, mnogo je važnije imati uravnoteženu ishranu nego preterivati sa jednim nutrijentom,“ dodaje Ehsanijeva.

Proteinski prah je neophodan da biste uneli dovoljno proteina

Suprotno uvreženom mišljenju, konzumiranje proteinskog praha nije neophodno za većinu ljudi. Razlog?

„Ako se hranite uravnoteženo, verovatno već unosite dovoljno proteina,“ kaže Manakerova. Ipak, proteinski prah može biti koristan ako ste sportista sa povećanim potrebama za proteinima, imate smanjen apetit ili pratite restriktivnu dijetu. U suprotnom, većini ljudi nije potreban proteinski prašak da bi zadovoljili svoje potrebe za proteinima.

Bonus video: