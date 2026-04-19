Kultni veštičiji film iz 1998. godine ,,Practical Magic" (srp. ,,Ljubavne čarolije"), sa Nikol Kidman i Sandrom Bulok u glavnim ulogama, dobija nastavak. Glavne glumice se vraćaju kao čuvene sestre veštice Sali (Bulokova) i Džilijan (Kidmanova).
Zvanični Instagram nalog ,,Warner Bros Pictures" je u junu 2024. godine potvrdio planove za nastavak filma. Studio je podelio niz mimova napravljenih od scena iz originalnog filma, započevši objavu snimkom u kojem Sali trči i skače u Majklov zagrljaj (Mark Fojerstin) kako bi ga poljubila.
,,,Warner Bros." je u maju 2025. godine potvrdio da će se premijera filma održati 18. septembra 2026. godine.
,,Zvanično je! 'Ljubavne čarolije 2' su u razvoju i uskoro stižu", napisali su u objavi, prenosi Elle.
Uloge
U junu 2024. Kidmanova je potvrdila za magazin People da će se ona i Bulokova vratiti kao sestre Ovens.
,,Da, biću u filmu. I Sendi će biti u filmu. I to je to. Ima još mnogo toga da se ispriča o njihovim životima i zato mislimo da ovo može biti zanimljivo", rekla je kroz smeh.
Kidmanova je u novembru naredne godine u razgovoru sa Arijanom Grande za Interview Magazine otkrila i detalje o glumačkoj postavi.
,,Snimili smo nastavak 'Ljubavne čarolije' tokom leta u Londonu i bilo je zaista zabavno. Sendi Bulok i ja, zatim Džoi King i Mejsi Viliams - imali smo neverovatnu glumačku postavu.“
Radnja
Originalne ,,Ljubavne čarolije" prate sestre Sali i Džilijan Ovens koje su ostale bez roditelja i odrasle uz tetke Fransis (Stokard Čening) i Džet (Dajana Vist), koje ih uče veštičarenju.
Međutim, kletva koja prati njihovu porodicu - da svaki muškarac kojeg zavole umire - navodi ih da se odreknu magije. Ipak, niz komplikacija ih vraća bacanju čini kako bi spasile sopstvene živote.
Prema izveštaju iz aprila 2026, nastavak ovog ostvarenja ponovo prati sestre Sali i Džilijan Ovens, koje pokušavaju da razbiju čaroliju suočavajući se sa mračnim tajnama i žrtvujući se jedna za drugu.
Snimanje
Snimanje nastavka počelo je u julu 2025, a završeno je u septembru iste godine.
Kidmanova je na svom Instagram nalogu objavila snimak u kojem ona i Bulokova šetaju kroz zlatno polje na letnjem svetlu, smeju se i drže za ruke, uz opis: ,,Kraj snimanje #PracticalMagic2! Hvala celoj ekipi na magiji".
