Kultni veštičiji film iz 1998. godine ,,Practical Magic" (srp. ,,Ljubavne čarolije"), sa Nikol Kidman i Sandrom Bulok u glavnim ulogama, dobija nastavak. Glavne glumice se vraćaju kao čuvene sestre veštice Sali (Bulokova) i Džilijan (Kidmanova).

Zvanični Instagram nalog ,,Warner Bros Pictures" je u junu 2024. godine potvrdio planove za nastavak filma. Studio je podelio niz mimova napravljenih od scena iz originalnog filma, započevši objavu snimkom u kojem Sali trči i skače u Majklov zagrljaj (Mark Fojerstin) kako bi ga poljubila.

,,,Warner Bros." je u maju 2025. godine potvrdio da će se premijera filma održati 18. septembra 2026. godine.

,,Zvanično je! 'Ljubavne čarolije 2' su u razvoju i uskoro stižu", napisali su u objavi, prenosi Elle.

