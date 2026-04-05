Mnogi su se makar jednom našli u istoj situaciji – večerali ste, siti ste, sedite ispred televizora, a onda iznenada poželite čips, čokoladu ili neku drugu grickalicu. Iako znate da vam hrana nije potrebna, želja za jelom se ipak pojavljuje.

Nova studija objavljena u naučnom časopisu ,,Appetite" otkriva da razlog za to nema mnogo veze sa snagom volje, već sa načinom na koji naš mozak reaguje na signale povezane sa hranom. Istraživači tvrde da su ti impulsi zapravo navike koje smo godinama gradili, povezujući hranu sa zadovoljstvom i nagradom.

Psiholog Tomas Sambruk sa Univerziteta Istočne Anglije objašnjava da mozak često automatski reaguje na naučene obrasce ponašanja, čak i kada svesno mislimo da nismo gladni.

Drugim rečima, ponekad ne jedemo zato što nam je hrana potrebna, već zato što mozak prati već usvojeni obrazac.

Šta su zapravo signali za hranu

Signali za hranu su različiti podsticaji koji nas navode da razmišljamo o jelu i pokreću želju za hranom. Oni mogu biti:

miris ili izgled hrane





određeno doba dana





mesto na kome se nalazimo





ljudi sa kojima smo





stres, dosada ili emocije





sećanja i navike

Naučnici objašnjavaju da mozak kroz ponavljanje stvara vezu između određenih situacija i hrane. Na primer, ako često jedete kokice dok gledate film, mozak će automatski povezati film sa hranom i stvoriti očekivanje nagrade.

Tada se aktiviraju centri za zadovoljstvo, povećava se lučenje pljuvačke i javlja se motivacija za jelom, čak i kada stomak nije gladan.

Stručnjaci ističu da ovo nema veze sa disciplinom, jer su takve reakcije često automatske i javljaju se i kod ljudi koji imaju jaku samokontrolu.

Fizička i emocionalna glad – kako ih razlikovati

Stručnjaci naglašavaju da je važno razlikovati fizičku od emocionalne gladi.

Fizička glad:

javlja se postepeno





prestaje kada se zasitite





može da se odloži neko vreme





zadovoljava je gotovo svaka hrana





ne izaziva grižu savesti nakon obroka

Emocionalna glad:

pojavljuje se naglo





deluje kao da nikada ne prestaje





traži brzu i trenutnu reakciju





vezana je za određenu hranu





često izaziva krivicu ili nelagodnost nakon jela

Stručnjaci objašnjavaju da emocionalno jedenje često znači da pokušavamo da smirimo stres, tugu ili dosadu hranom, umesto da slušamo potrebe svog tela.

Zašto mozak traži hranu i kada smo siti

Naučnici razlikuju dve vrste gladi:

fiziološku glad – kada telu zaista treba energija





hedonističku glad – kada tražimo zadovoljstvo i nagradu

U ovom slučaju radi se o hedonističkoj gladi. Ona je povezana sa centrima za zadovoljstvo u mozgu koji pamte prijatna iskustva sa hranom i podstiču nas da ih ponovimo.

Posebno jaka reakcija javlja se kod hrane bogate šećerom i mastima, jer ona pojačava lučenje dopamina, hormona zadovoljstva. Što se više puta ponovi takvo ponašanje, to navika postaje jača.

Kod nekih ljudi može doći i do poremećaja prejedanja, jer gube osećaj za stvarnu glad i sitost ili koriste hranu kao način da se izbore sa emocijama.

Kako da se oduprete impulsu za grickanjem

Stručnjaci savetuju nekoliko koraka koji mogu pomoći da se prepoznaju i kontrolišu signali za hranu.

1. Prepoznajte pravi razlog

Zapitajte se da li ste zaista gladni ili vam je samo dosadno, stresno ili želite neku vrstu utehe.

2. Napravite kratku pauzu

Sačekajte nekoliko minuta pre nego što uzmete hranu. Često želja oslabi ako je ne ispunite odmah.

3. Promenite okruženje

Smanjite izloženost hrani koja vas iskušava i organizujte prostor tako da vam zdrave navike budu lakše.

4. Budite strpljivi

Promena navika zahteva vreme jer mozak mora da stvori nove obrasce ponašanja.

5. Jedite svesno

Jedite za stolom, bez telefona i televizora, i obratite pažnju na ukus, miris i teksturu hrane.

Želja za grickalicama kada nismo gladni nije znak slabe volje, već rezultat navika koje je mozak godinama stvarao. Razumevanje razlike između fizičke i emocionalne gladi, kao i svesno praćenje signala koje telo šalje, može pomoći da lakše kontrolišemo potrebu za hranom i izgradimo zdraviji odnos prema ishrani, piše Real Simple.

