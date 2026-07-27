Veza holivudskog glumca Hjua Džekmena i njegove koleginice Saton Foster je u krizi, zbog čega su planovi za venčanje odloženi.

Glumica trenutno ne želi da se uda za zvezdu filmova o Vulverinu zbog njegovog, kako se navodi, „egocentričnog i previše zahtevnog“ ponašanja. Baš čudno, nije joj smetalo takvo ponašanje dok su oboje varali svoje supružnike.

„Saton mnogo voli Hjua, ali on ume da bude veoma usmeren na sebe i emocionalno zahtevan. Ima razumevanja za njega, ali nije želela da postane njegov emotivni oslonac. Potreban joj je partner, a ne neko o kome će stalno morati da brine“, tvrdi izvor blizak paru.

Par je navodno započeo zajedničku terapiju kako bi rešili probleme u vezi. „Dok Hju ne pronađe veću emotivnu stabilnost, Saton smatra da je najbolje da se tema braka stavi po strani“, dodao je izvor.

Ranije su pojedini strani mediji pisali da su se Hju Džekmen i Saton Foster verili tokom odmora u Kostariki početkom 2026. godine i da planiraju venčanje.

Takođe se navodi da par pregovara o predbračnom ugovoru vrednom oko 200 miliona dolara, koji bi, prema pisanju medija, uključivao i klauzulu o isplati od 50 miliona dolara u slučaju sporazumnog razlaza. Isti izvori tvrde da je ugovor prvenstveno osmišljen kako bi zaštitio njihovu decu, navodi "Yahoo".

Hju Džekmen i njegova bivša supruga Debora-Li Fernes razveli su se nakon 27 godina braka u junu prošle godine, a razlog je bila ljubavna afera poznatog glumca sa koleginicom Satom. Saton Foster je zahtev za razvod od scenariste Teda Grifina podnela u maju 2025. godine.

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