Arnold Švarceneger slavi svoj 79. rođendan onako kako samo on to ume.
Ipak, kako glumac i političar ističe u svojoj objavi na Instagramu u četvrtak, 30. jula, svako može učiniti fitnes centralnim delom svog života.
„Danas punim 79 godina“, napisao je Švarceneger u opisu dve fotografije na kojima sa sunčanim naočarima radi povlačenje na lat mašini i pregib za bicepse u teretani u Los Anđelesu. „Ne želim nikakve poklone. Umesto toga, moj tim i ja okrećemo fitnes industriju naglavačke.“
Švarcenegerova objava se završila osvrtom na decenije njegovog bavlenja bodibildingom i finansiranja fitnes programa: „Šest decenija pokušavam da navedem ljude da treniraju, i konačno sam pronašao nešto što deluje. Ako uspem da primoram milione vas da trenirate tokom cele godine, prihvatiću taj gubitak.“
Glumac je pretvorio spajanje rođendanskih proslava sa treninzima u godišnju tradiciju. Kada je prošle godine napunio 78 godina, podelio je video na Instagramu na kom radi kardio na biciklu.
Švarceneger ima kćerke Ketrin (36) i Kristinu (35), i sinove Patrika (32) i Kristofera (28) sa bivšom suprugom Marijom Šrajver, od koje se razveo 2011. godine nakon 25 godina braka. Bivši guverner Kalifornije takođe ima najmlađeg sina Džozefa Baenu (28) sa bivšom domaćicom Mildred Patricijom Baenom.
Pored toga što glumi u Netfliksovoj akcionoj komediji ,,FUBAR", Švarceneger će igrati Deda Mraza u filmu ,,The Man with the Bag", koji će biti objavljenj 2. decembra, i angažovan je na predstojećem filmu ,,King Conan", dugo očekivanom nastavku njegovog hita iz 1982. godine ,,Conan the Barbarian", prenosi People.
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