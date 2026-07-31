Roditelji često komentarišu da deca u današnje vreme ne poštuju starije ili autoritete kao što su to oni nekada radili. Sasvim legitimno pitanje je da li su za to odgovorni upravo roditelji ili deca? U novoj epizodi serijala "Zdrava nacija" autorka Ana Mandić Žugić o tome razgovara sa psihologom Ninom Injac. Deca uče po modelu. Svaki naš potez danas ima svoj odjek u budućnosti po zdravlje i ponašanje naše dece i toga moramo biti svesni... Moramo da vodimo računa šta pričamo pred našom decom, kako predstavljamo i karakterišemo ljude i koliko štitimo naše najmlađe, ali i da li vodimo računa kakve sadržaje deca prate i čije reči upijaju?

Šta sve možemo da promenimo već od danas, ne čekajući ponedeljak, saznaćete u novoj epizodi serijala "Zdrava nacija" u petak u 20h, na televiziji Balkan Trip. Balkan Trip