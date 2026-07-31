Popularne antistres igračke poznate kao "skviši" (squishy) već godinama osvajaju decu širom sveta, pa tako i u Srbiji. Međutim, poslednjih dana više nadležnih institucija upozorilo je roditelje da obrate pažnju na to koje modele kupuju, jer su pojedine kopije povučene iz prodaje zbog bezbednosnih propusta.

Britanska Kancelarija za bezbednost proizvoda i standarde (OPSS) saopštila je da određene "skviši" igračke predstavljaju ozbiljan hemijski rizik nakon što je utvrđeno da sadrže povećanu količinu benzena, supstance koja može biti štetna po zdravlje. Povlačenje spornih proizvoda objavila je kompanija Samsons Cash and Carry Ltd iz Kardifa.

Istovremeno, upozorenje je stiglo i od Kancelarije za fer trgovinu (Office of Fair Trading) koja je zaplenila čak 81 igračku koja nije ispunjavala osnovne bezbednosne standarde. Među njima su bile upravo popularne "squishy dumplings", ali i druge mekane fidget igračke, piše BBC

Šta je problem sa ovim igračkama?

Prema navodima OPSS-a, kod pojedinih kopija spoljašnji sloj sadrži oko 20 miligrama benzena po kilogramu, što premašuje dozvoljene granice. Pored hemijskog rizika, inspektori sa Ostrva Man otkrili su i druge nepravilnosti – neadekvatno obeležavanje proizvoda, opasnost od gušenja zbog sitnih delova, kao i nedostatak upozorenja o uzrastu za koji je igračka namenjena.

Zašto je benzen opasan?Stručnjaci upozoravaju da izlaganje benzenu može izazvati iritaciju očiju, kože, nosa i grla, kao i tegobe u digestivnom sistemu.Stručnjaci ističu da upozorenje ne važi za sve "skviši" igračke, već za određene imitacije koje ne ispunjavaju bezbednosne standarde.

Stručnjaci zato savetuju roditeljima da igračke kupuju isključivo kod proverenih prodavaca i da izbegavaju proizvode nepoznatog porekla, posebno kada je reč o viralnim igračkama koje preko noći postanu hit među mališanima.